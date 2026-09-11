Dentistas de Córdoba alertan ante el cierre repentino de clínicas Vivanta en España y piden garantías para los pacientes

El Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba ha alertado de la situación generada por el cierre o suspensión repentina de actividad de numerosos centros de Vivanta y ha reclamado garantías para los pacientes que puedan tener tratamientos en curso o cantidades abonadas por adelantado.

La organización colegial precisa, no obstante, que desconoce por ahora si los centros de Vivanta abiertos en la provincia de Córdoba se verán afectados por esta decisión empresarial y, por tanto, si existen pacientes cordobeses que puedan quedarse con tratamientos interrumpidos.

El Colegio advierte de que los usuarios con citas programadas o tratamientos ya iniciados podrían encontrarse con problemas para conocer cómo, cuándo y por quién continuará la asistencia contratada, una situación que recuerda a otros cierres registrados en los últimos años en el sector odontológico.

Qué recomienda el Colegio a los pacientes

Mientras se aclara la situación de cada clínica, el Colegio de Dentistas aconseja a los posibles afectados conservar toda la documentación relacionada con el tratamiento, incluidos presupuestos, contratos, facturas, justificantes de pago, financiación, consentimientos y comunicaciones recibidas.

También recomienda solicitar por escrito información sobre la continuidad de la asistencia y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas.

En los casos en los que el tratamiento haya sido financiado mediante un crédito vinculado, aconseja reclamar tanto ante la empresa como ante la entidad financiera. La organización recuerda que la Ley de Contratos de Crédito al Consumo contempla, cuando se cumplen determinados requisitos, la posibilidad de ejercer frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.

Para quienes hayan pagado directamente servicios que todavía no se han prestado, la recomendación es conservar los justificantes y presentar la correspondiente reclamación. Si la interrupción del tratamiento puede afectar a la salud o requiere una actuación urgente, el Colegio aconseja acudir a otro dentista para que evalúe la situación clínica.

Vivanta recibió 40 millones de apoyo público

La Organización Colegial recuerda además que Vivanta recibió en 2022 un apoyo público temporal de 40 millones de euros procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Según detalla la nota, la ayuda se articuló mediante 20,4 millones de euros en un préstamo participativo y otros 19,6 millones en un préstamo ordinario. El Consejo General de Dentistas asegura que ya había solicitado información sobre los criterios utilizados para conceder este apoyo y sobre la posterior ampliación de su calendario de devolución.

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