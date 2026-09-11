Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctimas carreteras CórdobaBaena planta de biometanoIncendio Avenida del Aeropuerto CórdobaCamping de lujo en CórdobaNuevo curso escolarITVCines de verano CórdobaMantenimiento de colegiosIncidencias en colegiosEntrevista | Niña PastoriEstrés en la vuelta al coleAvispón asiáticoPremio de jubilación denegadoCondena por herenciaGentilicio romano de un pueblo de Córdoba
instagramlinkedin

Datos del SEPE

Los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los motores de la contratación en Córdoba

La contratación en atención domiciliaria aumenta casi un 27% en julio, la de enfermeros no especializados sube un 32% y la de farmacéuticos, cerca de un 55%

Una auxiliar de ayuda a domicilio acompaña a un hombre mayor en Lucena (Córdoba).

Una auxiliar de ayuda a domicilio acompaña a un hombre mayor en Lucena (Córdoba). / MANUEL GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Los sectores de los cuidados y la sanidad se han asentado como uno de los motores de la contratación en la provincia de Córdoba. Con la agricultura y actividades terciarias -como la hostelería o el turismo- cosechando los datos más relevantes durante años, hay otras áreas que empiezan a hacerse fuertes en la economía cordobesa. Al menos empiezan a mostrar cifras relevantes, tal y como se evidencia en el informe Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación, relativo a julio de este año y publicado por el Observatorio de las ocupaciones, una herramienta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El informe hace un listado con aquellas profesiones que más suben en contratos si se comparan los datos de julio 2026 con los del mismo mes de 2025. En números totales, dentro de las 15 ocupaciones que más crecieron en este sentido, fueron los trabajadores de los cuidados personales a domicilio los que más contrataciones generaron, hasta 1.041, lo que supone una subida anual de cerca de un 27%.

Auxiliares y personas usuarias del SAD del Ayuntamiento de Córdoba disfrutan de una merienda. Un usuario de ayuda a domicilio de La Rambla posa con su auxiliar para la revista ‘Jugando entre recuerdos’ publicada por Atende. Una auxiliar conversa con un matrimonio usuario del servicio de ayuda domicilio. Una usuaria de Atende, en una merienda organizada por la empresa de SAD

Una trabajadora de la ayuda a domicilio atiende a un matrimonio. / CÓRDOBA

En el listado también aparecen los trabajadores de cuidados en servicios de salud no clasificados en otros epígrafes, con 194 contratos y una subida de casi un 45% y los enfermeros no especializados, con 116 contrataciones y un aumento anual de un 32%.

Si se analiza el listado entero de ocupaciones y se observan los contratos en estos sectores aparece que las ocupaciones de farmacéuticos aumentaron en julio casi un 55%, las de odontólogos y estomatólogos subieron un 8,3% y las de técnicos sanitarios, un 300% (aunque esta última subida sea muy destacada apenas fueron cuatro contrataciones, lo que supone que se partía prácticamente de la nada). Además, también subieron las ocupaciones en técnicos auxiliares de farmacia, en este caso un 12,5%.

Córdoba. Santa María de Trassierra se prepara para el verano. Vecinos, comercios, bares, farmacias, piscinas

Dos farmacéuticas atienden a varios clientes en la farmacia de Trassierra. / MANUEL MURILLO

El campo sigue generando gran parte de las ocupaciones

Como es habitual, sobre todo si se analizan los datos por meses, el campo, ya sea ganadería o agricultura, esta última principalmente, genera gran parte de las ocupaciones. En este sentido, las ocupaciones de peones ganaderos fueron las que más subieron porcentualmente en julio en Córdoba, más de un 210% con 202 contratos. Destacan también las 458 ocupaciones de trabajadores cualificados en actividades agrícolas (aquí no entran huertas, viveros o jardines), con una subida de casi un 45% y las más de 300 de operadores de maquinaria agrícola móvil, con un aumento anual de casi un 10%.

Otros sectores con subidas en las ocupaciones

Dejando a un lado la salud, los cuidados y el campo, la ocupación con mayor subida anual en contratos en julio en Córdoba fue la de los mozos de equipaje, que registraron 112 contrataciones y una subida de más de un 211%. La plata se la llevan los peones ganaderos y el bronce es para los montadores de estructuras metálicas, con 134 contratos y una subida anual de más de un 74%. En números totales de contratos, más allá de los aumentos porcentuales, destacan los 801 para vendedores en tiendas y almacenes, los 317 de conductores asalariados de camiones o los 268 de ayudantes de cocina.

A.J.González Córdoba Hostelería de España, Federación Andaluza de Gastronomía y Hostecor firman un convenio de colaboración con Campus Córdoba para crear la primera Escuela Superior de Hostelería en España. Intervienen José María Bellido, Alcalde de Córdoba, José Luis Álvarez Almeida, presidente de Hostelería España, Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Marco Antonio Franco, socio fundador y CEO de Campus Córdoba

Formación en hostelería y gastronomía en Campus Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Los contratos por colectivos

En mujeres, el mayor crecimiento interanual se dio entre las empleadas administrativas sin atención al público (subida de un 56,82% y 138 contratos), cajeras y taquilleras (42,50% y 171), enfermeras no especializadas (37,68% y 95) y técnicas auxiliares de farmacia (32,56% y 57). En volumen sobresalen los cuidados personales a domicilio, con 981 contratos, lo que evidencia la feminización del sector.

Entre las personas extranjeras, los mayores incrementos son para peones ganaderos (más del 999%, 145 contratos), mozos de equipaje (500% y 18), médicos de familia (466,67% y 17), peones de la construcción (341,18% y 75) y montadores de estructuras metálicas (262,50% y 29).

Noticias relacionadas y más

Córdoba. Viviendas de nueva construcción, obras, pisos, bloques. Huerta Santa Isabel

Dos trabajadores de la construcción, en una obra en Córdoba capital. / MANUEL MURILLO

Entre los menores de 30 años, destacan los mozos de equipaje (223,81%), otras ocupaciones elementales (205,26%), peones ganaderos (196,77%), montadores de estructuras metálicas (106,25%) y trabajadores agrícolas cualificados (101,82%). Y en los mayores de 45 años, encabezan la subida los peones ganaderos (131,25%), vigilantes de seguridad (79,31%), auxiliares de enfermería hospitalaria (52,44%) y conserjes de edificios (43,33%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  3. Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
  4. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  5. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  6. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  7. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  8. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente

Córdoba recuerda el 11S en su 25 aniversario: "Aquel fue el día en que el mundo cambió"

La Junta abre una bolsa de empleo temporal en Córdoba para técnicos, auxiliares y operarios

La Junta abre una bolsa de empleo temporal en Córdoba para técnicos, auxiliares y operarios

Los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los motores de la contratación en Córdoba

Los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los motores de la contratación en Córdoba

Jorge Carrillo, investigador cordobés que coordina una vacuna europea frente al virus del Nilo: "Para 2027 podríamos tener los resultados»

Jorge Carrillo, investigador cordobés que coordina una vacuna europea frente al virus del Nilo: "Para 2027 podríamos tener los resultados»

Marta Recio, neuróloga del hospital Reina Sofía sobre la migraña: "La agudizan la fotosensibilidad de los móviles, el ayuno prolongado, los cambios hormonales, el insomnio y el estrés"

Marta Recio, neuróloga del hospital Reina Sofía sobre la migraña: "La agudizan la fotosensibilidad de los móviles, el ayuno prolongado, los cambios hormonales, el insomnio y el estrés"

Córdoba se iluminará de verde para tomar conciencia sobre las enfermedades mitocondriales: día y enclaves para respaldar la iniciativa

Córdoba se iluminará de verde para tomar conciencia sobre las enfermedades mitocondriales: día y enclaves para respaldar la iniciativa

Los centros de salud de Córdoba recuperan el horario de invierno tras abrir solo por la mañana en verano

Los centros de salud de Córdoba recuperan el horario de invierno tras abrir solo por la mañana en verano

UGT Servicios Públicos de Córdoba alerta de las barreras laborales que afrontan las mujeres migrantes en Córdoba

UGT Servicios Públicos de Córdoba alerta de las barreras laborales que afrontan las mujeres migrantes en Córdoba
Tracking Pixel Contents