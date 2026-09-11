Los cuidados y la sanidad se afianzan como uno de los motores de la contratación en Córdoba

Los sectores de los cuidados y la sanidad se han asentado como uno de los motores de la contratación en la provincia de Córdoba. Con la agricultura y actividades terciarias -como la hostelería o el turismo- cosechando los datos más relevantes durante años, hay otras áreas que empiezan a hacerse fuertes en la economía cordobesa. Al menos empiezan a mostrar cifras relevantes, tal y como se evidencia en el informe Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación, relativo a julio de este año y publicado por el Observatorio de las ocupaciones, una herramienta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El informe hace un listado con aquellas profesiones que más suben en contratos si se comparan los datos de julio 2026 con los del mismo mes de 2025. En números totales, dentro de las 15 ocupaciones que más crecieron en este sentido, fueron los trabajadores de los cuidados personales a domicilio los que más contrataciones generaron, hasta 1.041, lo que supone una subida anual de cerca de un 27%.

Una trabajadora de la ayuda a domicilio atiende a un matrimonio. / CÓRDOBA

En el listado también aparecen los trabajadores de cuidados en servicios de salud no clasificados en otros epígrafes, con 194 contratos y una subida de casi un 45% y los enfermeros no especializados, con 116 contrataciones y un aumento anual de un 32%.

Si se analiza el listado entero de ocupaciones y se observan los contratos en estos sectores aparece que las ocupaciones de farmacéuticos aumentaron en julio casi un 55%, las de odontólogos y estomatólogos subieron un 8,3% y las de técnicos sanitarios, un 300% (aunque esta última subida sea muy destacada apenas fueron cuatro contrataciones, lo que supone que se partía prácticamente de la nada). Además, también subieron las ocupaciones en técnicos auxiliares de farmacia, en este caso un 12,5%.

Dos farmacéuticas atienden a varios clientes en la farmacia de Trassierra. / MANUEL MURILLO

El campo sigue generando gran parte de las ocupaciones

Como es habitual, sobre todo si se analizan los datos por meses, el campo, ya sea ganadería o agricultura, esta última principalmente, genera gran parte de las ocupaciones. En este sentido, las ocupaciones de peones ganaderos fueron las que más subieron porcentualmente en julio en Córdoba, más de un 210% con 202 contratos. Destacan también las 458 ocupaciones de trabajadores cualificados en actividades agrícolas (aquí no entran huertas, viveros o jardines), con una subida de casi un 45% y las más de 300 de operadores de maquinaria agrícola móvil, con un aumento anual de casi un 10%.

Otros sectores con subidas en las ocupaciones

Dejando a un lado la salud, los cuidados y el campo, la ocupación con mayor subida anual en contratos en julio en Córdoba fue la de los mozos de equipaje, que registraron 112 contrataciones y una subida de más de un 211%. La plata se la llevan los peones ganaderos y el bronce es para los montadores de estructuras metálicas, con 134 contratos y una subida anual de más de un 74%. En números totales de contratos, más allá de los aumentos porcentuales, destacan los 801 para vendedores en tiendas y almacenes, los 317 de conductores asalariados de camiones o los 268 de ayudantes de cocina.

Formación en hostelería y gastronomía en Campus Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Los contratos por colectivos

En mujeres, el mayor crecimiento interanual se dio entre las empleadas administrativas sin atención al público (subida de un 56,82% y 138 contratos), cajeras y taquilleras (42,50% y 171), enfermeras no especializadas (37,68% y 95) y técnicas auxiliares de farmacia (32,56% y 57). En volumen sobresalen los cuidados personales a domicilio, con 981 contratos, lo que evidencia la feminización del sector.

Entre las personas extranjeras, los mayores incrementos son para peones ganaderos (más del 999%, 145 contratos), mozos de equipaje (500% y 18), médicos de familia (466,67% y 17), peones de la construcción (341,18% y 75) y montadores de estructuras metálicas (262,50% y 29).

Dos trabajadores de la construcción, en una obra en Córdoba capital. / MANUEL MURILLO

Entre los menores de 30 años, destacan los mozos de equipaje (223,81%), otras ocupaciones elementales (205,26%), peones ganaderos (196,77%), montadores de estructuras metálicas (106,25%) y trabajadores agrícolas cualificados (101,82%). Y en los mayores de 45 años, encabezan la subida los peones ganaderos (131,25%), vigilantes de seguridad (79,31%), auxiliares de enfermería hospitalaria (52,44%) y conserjes de edificios (43,33%).