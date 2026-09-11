Hacemos Córdoba insiste en su rechazo al 'glamping' ante el hallazgo de las posibles murallas de la primera Córdoba

El grupo municipal de Hacemos Córdoba insiste en su rechazo al proyecto del denominado CampingBio y reclama al Ayuntamiento de Córdoba que paralice cualquier avance para su construcción después de que los trabajos arqueológicos previos hayan sacado a la luz posibles restos de las murallas de la primera ciudad de Córdoba, una calle y una probable puerta de entrada.

Para Hacemos Córdoba, este descubrimiento añade ahora una “preocupación de extraordinaria importancia” a las razones por las que la coalición ya se opuso al proyecto y recurrió ante los tribunales el acuerdo municipal que permitió la transformación de estos terrenos. “Lo que estamos conociendo estos días es de una enorme gravedad. Si los trabajos previos a la construcción de un camping están sacando a la luz posibles murallas de la primera Córdoba, una calle y una puerta de entrada, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es parar y estudiar qué hay ahí. No puede seguir adelante como si no hubiera ocurrido nada”, señala Hacemos Córdoba.

La coalición recuerda que su oposición al proyecto viene de mucho antes de este hallazgo y se fundamenta en cuestiones urbanísticas, territoriales y ambientales. “Los terrenos están considerados en el PGOU como suelo rústico no urbanizable de especial protección agrícola por formar parte de la Vega del Guadalquivir, además de afectar al camino rural que discurre junto al Jardín Botánico y encontrarse próximos a la zona inundable”.

Hacemos Córdoba recuerda además que Córdoba ya cuenta con una alternativa para disponer de un camping sin ocupar nuevos espacios de la Vega: recuperar el camping municipal de El Brillante, una reivindicación que la coalición ya ha planteado anteriormente. El recinto, cerrado desde el primer estado de alarma, fue durante años un espacio público de encuentro y disfrute para muchas familias cordobesas. “Nosotros no estamos en contra de que Córdoba tenga un camping. Lo que cuestionamos es que se quiera transformar un espacio protegido de la Vega por su valor agrícola, cuando existe la posibilidad de recuperar una instalación municipal que ya tenemos. Y mucho menos cuando ahora aparecen posibles restos de la primera Córdoba”, apunta la coalición.

La coalición considera especialmente preocupante que, mientras se conocen estos hallazgos, la promotora mantenga su intención de tener el proyecto en funcionamiento en 2028. “Bellido habla mucho de la Córdoba romana y de la importancia de nuestro patrimonio. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que no se trata simplemente de propaganda. Si realmente pueden estar aquí las murallas de la primera ciudad de Córdoba, no puede permitir que se construya un glamping encima”, señala Hacemos Córdoba.

El grupo municipal recuerda que, tras el rechazo del recurso presentado ante el Ayuntamiento, acudió a los tribunales para recurrir el acuerdo municipal de transformación de los terrenos. “Una actuación turística, en realidad una urbanización para 2.000 personas, se puede hacer en otro lugar. Una posible muralla de la primera Córdoba no se puede trasladar. Recuperar el camping del Brillante es una alternativa. Poner en riesgo nuestro patrimonio no lo es”.