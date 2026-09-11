Córdoba se iluminará de verde para tomar conciencia sobre las enfermedades mitocondriales: día y enclaves para respaldar la iniciativa

La Asociación Española de Patologías Mitocondriales (Aepmi), como miembro de la organización International Mito Patients (IMP) es la asociación encargada en España de una campaña de sensibilización en torno a estas patologías. Aepmi ofrece apoyo y atención a las familias afectadas desde hace más de 25 años, financia proyectos de investigación y promueve el primer Registro de Enfermedades Mitocondriales en España.

La Semana Mundial de las Enfermedades Mitocondriales se celebra siempre la 3ª semana de cada mes de septiembre; este año del 14 al 20 de septiembre, y la iluminación de monumentos en toda España está prevista para el sábado 19 de septiembre. En la Semana Mundial se difundirán mensajes informativos sobre las enfermedades mitocondriales y se llevará a cabo la campaña «Light up for Mito», que consiste en iluminar de verde diferentes monumentos y edificios en España, uniéndose a hitos internacionales para ayudar a crear conciencia sobre la enfermedad mitocondrial.

Fuentes del Vial Norte que se iluminarán de verde el día 19 de septiembre para concienciar sobre las enfermedades mitocondriales. / AJGONZALEZ

Monumentos que se iluminarán en la provincia de Córdoba

En el caso de la provincia de Córdoba está previsto que se iluminen varios enclaves. En la localidad de Villafranca lo harán la biblioteca, el puente de los Remedios, las letras de la entrada del pueblo, la Torre de San Miguel, El Arco, la Torre del Reloj, la Casa Palacio Duques de Medinaceli y el Monumento a San Rafael. En Córdoba capital lucirán de verde las fuentes de la Avenida de la Libertad (Vial Norte) y el hotel Córdoba Center y el hospital Reina Sofía, además de lucir luminosos los autobuses de Aucorsa. Por su parte, en Nueva Carteya se iluminará de verde la fachada del Ayuntamiento.

Qué implican las enfermedades mitocondriales

Aepmi indica que las mitocondrias son las «centrales energéticas» de nuestras células. Cuando no funcionan adecuadamente, pueden aparecer las enfermedades mitocondriales, un grupo de enfermedades genéticas que pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo y manifestarse a cualquier edad.

Una de cada 200 personas presenta la mutación genética que podría ponerlos en riesgo de desarrollar una enfermedad mitocondrial, una enfermedad genética devastadora. En España se diagnostican unos cien nuevos casos al año.

Los autobuses de Aucorsa lucirán luminosos en respaldo de las enfermedades mitocondriales el 19 de septiembre. / CÓRDOBA

El pequeño Leo, ejemplo de un caso en Córdoba

La cordobesa Virginia Ropero es madre de Leo, un niño de dos años y medio diagnosticado con el síndrome de Leigh. Las familias con hijos con patologías mitocondriales necesitan destinar grandes cantidades de dinero mensuales en terapias. El caso concreto del síndrome de Leigh, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta gravemente a su sistema nervioso central.

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Virginia anima a los cordobeses a concienciarse con estas enfermedades y a difundir imágenes y otros mensajes cuando se iluminen de verde los monumentos y enclaves que están previstos en la provincia de Córdoba.