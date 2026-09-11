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Educación

Los colegios de Córdoba podrán solicitar hasta final de año actividades de Policía y Guardia Civil para prevenir riesgos entre los alumnos

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado serán las encargadas de diseñar el calendario de actividades tras el cierre de solicitudes el 31 de diciembre

Reunión de la Comisión Provincial de coordinación del Plan Director de centros educativos para el curso 2026/2027.

Reunión de la Comisión Provincial de coordinación del Plan Director de centros educativos para el curso 2026/2027. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La comisión provincial de coordinación del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos ha mantenido este viernes su primera reunión de cara al curso 2026/2027, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad de los menores tanto dentro de los centros como en sus alrededores. El encuentro ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, representantes de la delegación Territorial de Educación y responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El programa contempla actividades dirigidas a alumnos, familias y comunidad educativa para ayudar a identificar y prevenir diferentes situaciones de riesgo. Entre los asuntos que se han abordado en anteriores cursos figuran el acoso y el ciberacoso, el uso seguro de Internet y las redes sociales, los grupos violentos juveniles, el consumo de drogas y otras adicciones, la violencia de género, la discriminación y la intolerancia o los delitos sexuales. También se incluyen contenidos relacionados con la desaparición de personas, la seguridad vial, la protección frente a delitos, la trata y explotación de seres humanos y la protección del medio ambiente.

Los centros tienen hasta el 31 de diciembre para solicitar su participación

Los colegios e institutos interesados en participar en el Plan Director durante el curso 2026/2027 deberán presentar la solicitud antes del 31 de diciembre. El trámite corresponde a los propios centros educativos y también pueden participar las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

Una vez recibidas las solicitudes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elaborarán el calendario de actividades y concretarán las actuaciones que se desarrollarán en cada centro.

La Subdelegación del Gobierno considera que el programa permite acercar a los menores y adolescentes a la Policía Nacional y la Guardia Civil y facilitarles herramientas para reconocer y afrontar posibles amenazas. “El plan ayuda a los más pequeños y a los adolescentes a identificar y a afrontar amenazas y riesgos”, ha señalado Ana López, que ha defendido la información y la prevención como herramientas para mejorar la seguridad en el entorno escolar.

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La solicitud debe remitirse a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba a través del correo plandirector.cordoba@correo.gob.es, utilizando los modelos normalizados disponibles en la web del Plan Director.

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