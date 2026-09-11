Cercadilla abre al público las excavaciones del Palacio de Maximiano Hercúleo

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la Universidad de Córdoba (UCO) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han organizado unas jornadas de puertas abiertas en el yacimiento de Cercadilla, donde estos días se desarrolla una intervención arqueológica vinculada al Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica.

Las visitas estarán dirigidas por miembros del equipo científico de la excavación y se celebrarán del 14 al 19 de septiembre, a las 10.00 horas. Además, los días 25 y 26 de septiembre habrá dos turnos, a las 10.00 y a las 11.30 horas.

Las personas interesadas deberán reservar plaza a través del correo arqueolo@upo.es. Una vez confirmada la inscripción, el punto de encuentro será la entrada al yacimiento situada en la avenida Vía Augusta, junto al aparcamiento de la estación de ferrocarril.

Una intervención en el Palacio Imperial

Las jornadas coinciden con el Curso Internacional de Metodología de la Investigación Arqueológica, que reúne desde el 7 de septiembre a 26 alumnos nacionales e internacionales de grado y posgrado relacionados con la arqueología.

El principal objeto de estudio es el Palacio Imperial de Córdoba, y la intervención se centra en la Trichora norte del Palacio de Maximiano Hercúleo, uno de los espacios secundarios situados en torno al gran salón del trono.

Los trabajos están dirigidos por el profesor de la UPO Rafael Hidalgo, con participación de profesorado de la Universidad de Córdoba y seguimiento del jefe de la Oficina de Arqueología de la GMU, Juan Murillo.

Un espacio clave de la Córdoba tardoantigua

El edificio sobre el que se interviene tiene además interés por su reutilización posterior como centro de culto cristiano, hasta convertirse en uno de los complejos cristianos más destacados de la Córdoba tardoantigua y altomedieval.

En su entorno se localiza una importante necrópolis y en el interior del edificio se hallaron en 1992 dos piezas de especial relevancia: el anillo-sello del obispo Sansón y la lápida del obispo Lampadio, dos obispos de Córdoba cuya existencia no se conocía hasta entonces.