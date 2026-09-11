Los centros de salud de Córdoba recuperan el horario de invierno tras abrir solo por la mañana en verano

El próximo lunes 21 de septiembre los centros de salud de Córdoba retomarán el horario de invierno y volverán a abrir en horario de tarde, de forma que a partir de ese día volverá la normalidad y estarán prestando asistencia desde las 8.00 horas a las 20.00 horas de lunes a jueves y de 8.00 a 15.00 horas, los viernes.

Como se recordará, desde el pasado 26 de junio entró en vigor el horario de verano en los centros de salud de Córdoba, que contempla que hasta el 18 de septiembre se continuará funcionando solo por la mañana, de 8.00 a 15.00 horas.

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Durante las tardes, fines de semana y días festivos la atención urgente de atención primaria se presta en las urgencias extrahospitalarias del Sector Sur, Castilla del Pino y centro de salud Manuel Barragán (Levante Sur). Este último punto ha estado en servicio por primera vez este verano.