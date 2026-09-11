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Atención primaria

Los centros de salud de Córdoba recuperan el horario de invierno tras abrir solo por la mañana en verano

El Servicio Andaluz de Salud restablece la atención vespertina tras la reducción que ha estado vigente desde el pasado 26 de junio

Entrada a un centro de salud de Córdoba capital.

Entrada a un centro de salud de Córdoba capital. / Víctor Castro

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M.J. Raya

M.J. Raya

El próximo lunes 21 de septiembre los centros de salud de Córdoba retomarán el horario de invierno y volverán a abrir en horario de tarde, de forma que a partir de ese día volverá la normalidad y estarán prestando asistencia desde las 8.00 horas a las 20.00 horas de lunes a jueves y de 8.00 a 15.00 horas, los viernes.

Como se recordará, desde el pasado 26 de junio entró en vigor el horario de verano en los centros de salud de Córdoba, que contempla que hasta el 18 de septiembre se continuará funcionando solo por la mañana, de 8.00 a 15.00 horas.

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