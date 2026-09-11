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Patrimonio

El Cabildo reabre la Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral de Córdoba al culminar su restauración tras el incendio del pasado año

Los equipos técnicos de restauración han devuelto a la Capilla del Espíritu Santo sus valores artísticos y devocionales mediante una intervención integral que permite su regreso al itinerario habitual de visitas

La capilla del Espíritu Santo, reabierta tras la restauración.

La capilla del Espíritu Santo, reabierta tras la restauración. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba informa de que la Capilla del Espíritu Santo ha reabierto sus puertas al público, reincorporándose plenamente al itinerario cultural de la Mezquita-Catedral. De este modo, los miles de visitantes que acuden diariamente al monumento tienen desde este viernes la oportunidad de volver a contemplar el interior y los detalles ornamentales de este importante enclave.

Esta reapertura marca un hito de especia relevancia para la institución capitular, como señalan en una nota de prensa, ya que supone un paso más del "exhaustivo proceso de conservación y restauración" llevado a cabo tras el incendio que afectó a este espacio el pasado año.

Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Capilla del Espíritu Santo de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / Córdoba

La rápida intervención de los protocolos de emergencia en su momento y a la labor desarrollada durante estos meses por los equipos técnicos de restauración ha permitido subsanar los daños causados por el humo. Los trabajos de limpieza, consolidación y adecuación de la iluminación han devuelto a la capilla sus valores artísticos y devocionales en las mejores condiciones posibles.

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Con la recuperación y reapertura de la capilla del Espíritu Santo, el Cabildo Catedral ha querido reafirmar su "capacidad de respuesta ante las adversidades" y su "inquebrantable compromiso con la tutela, el cuidado y la puesta en valor de este Patrimonio de la Humanidad, garantizando que su incalculable legado siga siendo un referente accesible y seguro para todos".

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