Cabalcor reunirá a más de 500 caballos en Córdoba en su 24ª edición y se extenderá hasta mediados de octubre

Cabalcor superará este año por primera vez los 500 caballos participantes en el conjunto de concursos y actividades que se celebrarán en Caballerizas Reales durante septiembre y octubre. Así lo ha anunciado hoy el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, durante la presentación de la 24ª edición de la cita, que aspira a batir su récord de participación y reforzar su proyección nacional e internacional.

«El año pasado hablamos de superar los 400 caballos y este año estaremos por encima de los 500», ha avanzado Blanco, que ha explicado que todavía no puede ofrecer una cifra definitiva porque algunos concursos mantienen abierto el plazo de inscripción. Los participantes llegarán acompañados de jinetes y de toda la infraestructura vinculada a las distintas disciplinas ecuestres.

Rafael Blanco, durante la presentación de Cabalcor. / A. J. GONZÁLEZ

Dos meses y una antesala

La programación de Cabalcor se extiende este año durante dos meses y reúne pruebas de doma vaquera, doma clásica, alta escuela española, concursos morfológicos de Pura Raza Española, enganches, carruajes de tradición y caballos árabes. La cita tuvo como antesala en junio la Copa de España de Doma Vaquera y esta semana ha celebrado la Copa de España de Doma Clásica, con más de 60 participantes, según Córdoba Ecuestre.

Concurso Internacional de Atalaje de Tradición

El calendario continuará este sábado con el Concurso Internacional de Atalaje de Tradición, que sacará a la calle 25 carruajes. La prueba comenzará en los jardines del Alcázar y recorrerá distintos puntos de la ciudad, con ejercicios en los Jardines de la Agricultura y la prueba de manejabilidad en Caballerizas Reales. La próxima semana llegará la Copa de España de Alta Escuela Española y, del 24 al 26 de septiembre, se celebrará el Concurso Morfológico Ciudad de Córdoba, que suele reunir en torno a un centenar de ejemplares.

Presentación de Cabalcor. / A. J. GONZÁLEZ

Ya en octubre, Caballerizas Reales acogerá el Campeonato de España de Caballos Árabes y los días 13 y 14 una nueva Copa de Doma Clásica puntuable para su final.

De un fin de semana a un amplio calendario

Blanco ha destacado que Cabalcor ha pasado de concentrarse inicialmente en un fin de semana a ocupar buena parte de septiembre y octubre y ha asegurado que las inscripciones de varias pruebas se completan actualmente en apenas 24 horas. A su juicio, la combinación de una programación continuada con la ubicación en pleno casco histórico convierte la cita en una «referencia obligada» del calendario ecuestre.

La edición de este año será además la primera que se celebre después de la formalización de la cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre. El alcalde, José María Bellido, ha señalado que el acuerdo permitirá mejorar las instalaciones y avanzar en el futuro Centro Internacional del Caballo. El acceso a las actividades de Cabalcor será gratuito hasta completar aforo.