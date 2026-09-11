El Ayuntamiento de Córdoba aumenta a 185 los talleres para mayores e instaura las inscripciones sin cola

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba ha aumentado a 185 los talleres para mayores de 60 años que este año cuentan con un nuevo sistema de inscripciones mediante el cual no será necesario realizar colas a primera hora de la mañana.

La delegada de Mayores, Eva Contador, ha presentado este viernes el programa, asegurando que lo que se pretende con estos talleres es buscar "la activación, el bienestar y la integración social de los mayores", pero sobre todo que "salgan de sus casas" para luchar contra la "soledad no deseada". Contador ha informado de la renovación del contrato de su delegación para pasar de las 8.000 a las 12.000 horas anuales de talleres, con una inversión de 90.000 euros.

Nuevo sistema de inscripción

Además del aumento de horas, la principal novedad de las actividades para mayores de este semestre consiste en el nuevo sistema de inscripción. Este cambio evitará las colas a primera hora de la mañana mediante la entrega de una planilla presencial que garantizará la "igualdad de oportunidad" y acabará con "las colas y el desasosiego de nuestros mayores", según Contador. Los datos podrán entregarse a cualquier hora siempre y cuando el centro esté abierto.

La delegada de Mayores ha querido mandar un mensaje tranquilizador al asegurar que si la demanda supera las plazas programadas, su delegación las "duplicará o triplicará". Y si aun así existe más solicitudes, se deberá realizar un sorteo para adjudicarlas. El número de participantes estimado en estos talleres se aproxima a las 3.500 personas.

Memoria y composición

La concejala ha informado a su vez de que los talleres con mayor demanda son los de autoestima y memoria, mantenimiento, baile, nuevas tecnologías con los móviles y cante. En esta última disciplina ha querido centrarse Contador, destacando todo aquello que tiene que ver con el Carnaval y el Mayo Cordobés, ya que los mayores "podrán componer sus propias letras y vestuario para actuar en el Gran Teatro".

Por último, Contador ha remarcado que lo "importante no es darles la herramienta del taller de nuestros mayores", sino el ·fortalecer mediante ellos las relaciones humanas".