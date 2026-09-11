Tradiciones
Acaba el verano pero no la fiesta: este es el calendario de verbenas populares y ferias de Córdoba en septiembre y octubre
Una treintena de fiestas que se celebran en la capital y la provincia despiden la temporada estival y dan la bienvenida al otoño
Vuelve el ambiente a Córdoba con el fin del calor. Al contrario que en otras ciudades cuya temporada alta es en verano, con la vuelta al cole y el progresivo descenso de las temperaturas, la capital cordobesa recupera también su ritmo festivo. Tras unos meses de parón, en septiembre se ha iniciado, con la más popular de las fiestas programadas -la Velá de la Fuensanta- la ronda de verbenas y fiestas populares que llenan la ciudad en otoño. También sigue la fiesta en los pueblos de la provincia con las ferias que cierran la temporada 2026.
Aunque destaca la popular Velá de la Fuensanta, son unos cuarenta barrios los que se han ido sumando a esta costumbre, que suele durar dos o tres días. En todos ellos, el visitante podrá compartir y departir con los vecinos, en el ambiente cercano y amigable que propician las verbenas populares organizadas por distintas entidades o colectivos.
Además de la fiesta en el Pocito, desde mediados de agosto se han celebrado otras tres verbenas en el Club Figueroa, el Club de Matrimonios La Unión y en Jardines entre Carril de los Toros y Vereda de Trassierra (Asociación Incienso y Compás). Si bien el grueso de la programación comienza ahora.
Estas son las verbenas y fiestas populares previstas hasta octubre:
- 10 al 12 de septiembre: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Córdoba. Jardines Virgen del Rocío
- 11 al 13 de septiembre: Asociación Músico Cultural “Sagrada Columna”. c/ Montilla, barriada de Santa Cruz
- 24 al 27 de septiembre: Hermandad del Santísimo Cristo del Amor. Avda. Fray Albino, frente a la Calahorra
- 24 al 27 de septiembre: Hermandad del Santísimo Cristo del Descendimiento y Ntra. Sra. del Buen Fin. Jardines Virgen del Rocío
- 24 al 27 de septiembre: Hermandad de la Quinta Angustia. Jardines del Vial, Avda. Gran Capitán con Avda. América
- 1 al 4 de octubre: Asociación Amigos del Gazpacho. Jardines del Vial, Avda. Gran Capitán con Avda. América
- 2 al 4 de octubre: Hermandad Penitencial de las Cinco Llagas y Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Victoria en sus Tres Caídas y María Santísima de la O. Plaza del Jazmín
- 2 al 4 de octubre: Hermandad de Jesús de los Afligidos en su Sagrada Presentación al Pueblo. Parroquia San Vicente Ferrer, patio y salón interior
- 9 al 12 de octubre: Asociación Cultural y Vecinal Peña Cordobesa 'La Ventana'. Calle Utrera, pasaje sin nombre, entre Telefónica y calle Utrera
Sigue la fiesta en los pueblos
La fiesta también sigue en los pueblos de la provincia. Así, tras el paso de los feriantes por Priego de Córdoba, Cabra, Posadas, Iznájar y Villa del Río en los últimos días, aún quedan por celebrarse más de una veintena de ferias en Córdoba antes del fin de la temporada.
Estas son las ferias previstas en septiembre y octubre en la provincia cordobesa:
- Santaella: del 7 al 11 de septiembre.
- Belmez: del 7 al 11 de septiembre.
- Pedroche: del 7 al 12 de septiembre.
- Bujalance: del 9 al 13 de septiembre.
- Castro del Río: del 9 al 12 de septiembre.
- La Carlota: del 9 al 13 de septiembre.
- Benamejí: del 10 al 13 de septiembre.
- Lucena: del 10 al 13 de septiembre.
- Pedro Abad: del 10 al 14 de septiembre.
- Doña Mencía: del 11 al 14 de septiembre.
- Almedinilla: del 12 al 15 de septiembre.
- El Carpio: del 16 al 20 de septiembre.
- Pozoblanco: del 22 al 27 de septiembre.
- Encinas Reales: del 24 al 27 de septiembre.
- Cañete de las Torres: del 29 de septiembre al 3 de octubre.
- Baena: del 29 de septiembre al 3 de octubre.
- Almodóvar del Río: del 1 al 5 de octubre.
- Moriles: del 7 al 11 de octubre.
- La Guijarrosa: del 7 al 11 de octubre.
- Montoro: del 7 al 12 de octubre.
- Peñarroya-Pueblonuevo: del 7 al 12 de octubre.
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