Córdoba recuerda el 11S en su 25 aniversario: "Aquel fue el día en que el mundo cambió"

Este viernes se cumplen 25 años desde que un atentado terrorista cambió el curso del mundo. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones comerciales tipo Boeing fueron secuestrados y posteriormente estrellados contra las Torres Gemelas de Nueva York, sede del emblemático centro financiero World Trade Center donde trabajaban alrededor de 50.000 personas. La célula terrorista de Al-Qaeda mostró su peor cara en un atentado que se cobró la vida de 2.996 personas y que dejó más de 25.000 heridos.

El primer impacto en una de las torres tuvo lugar a las 8.46 (hora neoyorquina) de aquel 11 de septiembre de 2001. Diecisiete minutos después, el segundo avión fue estrellado directamente contra la segunda torre. Por entonces, aunque las noticias no corrían a la velocidad de ahora, las duras imágenes llegaron de inmediato a Europa. Fue a partir de las 14.46 (hora española) cuando España entera enmudeció ante lo que vieron en los telediarios. Fuego, humo, prisas, personas arrojándose al vacío y una desesperación que dio la vuelta al mundo. Un suceso sin precedentes que sembró el terror y la incertidumbre en Córdoba a pesar de estar a más de 5.000 kilómetros de distancia.

Atentados del 11S de 2001 en las Torres Gemelas. / NEW YORK CITY POLICE

"Había gente que lo estaba viendo en la televisión y no se lo podía creer. La población estaba asustada porque la imagen era muy impactante desde el punto de vista humano. Una situación de dureza, dolor y sufrimiento para cualquier ser humano por muy lejos que estuviera ocurriendo. Era una cuestión a nivel mundial, el mundo entero miraba a Estados Unidos. Por eso se vivió como si estuviese ocurriendo a nuestro lado". Así relata lo sucedido aquel 11S la por entonces alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, a quien la noticia le pilló en una comida de trabajo en Bodegas Campos.

Del restaurante salió rápido sin terminar la comida para acudir al Ayuntamiento y hacer un seguimiento de lo sucedido: "Lo que hicimos fue estar pendientes en todo momento de lo ocurrido y dar tranquilidad a la ciudadanía, pues se había generado tensión y mucho miedo. Que pasara algo así a una potencia como EEUU era algo impensable, por eso la gente pensaba que si le había pasado a Estados Unidos, le podía pasar a cualquiera. Todo el mundo se decía lo mismo, ¿ahora qué va a pasar? La emoción de todos era compartida y debíamos generar un sentimiento común en una ciudad que siempre ha sido lugar de convivencia y multicultural", recuerda Aguilar sobre un 11S que dejó "a todo el mundo en shock" y que tuvo su correspondiente minuto de silencio en el Ayuntamiento.

Por la magnitud de aquello, 25 años después la exalcaldesa hace hincapié en que "su dimensión es para que no se olvide nunca". De un alcalde a otro, el actual primer edil de Córdoba, José María Bellido, era un estudiante universitario de la licenciatura de Derecho cuando vivió el 11S. Aquella tarde, de hecho, tenía un examen de Filosofía del Derecho, asignatura que impartía el profesor Diego Medina. "Por la mañana, estaba repasando los apuntes en casa y, a la hora de comer, mi madre y yo empezamos a ver las impresionantes imágenes en televisión. Me quedé muy impactado, como todo el mundo", relata Bellido.

Camino a la facultad, el actual regidor se pudo la radio "para seguir la última hora sobre lo que estaba ocurriendo en Manhattan". Sin embargo, llegó el momento en que tuvo que desconectarse para comenzar el examen. En ese momento ya habían caído las dos torres. "Fue un examen atípico. Todos los alumnos llegamos y empezamos a comentar lo que habíamos visto, los propios profesores estaban entrando y saliendo de las aulas. Era difícil concentrarse en las preguntas, todos teníamos la cabeza en otro sitio", recuerda el actual alcalde sobre el 11 de septiembre de 2001, una fecha que "para todos fue un auténtico shock".

Una huella imborrable

El actual delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, también era un joven estudiante que todavía no había empezado su carrera política. A sus 26 años, acababa de terminar sus estudios universitarios en Granada y estaba empezando a plantearse qué hacer con su vida. Aquel 11 de septiembre estaba almorzando en su casa cuando, en las noticias de las 15.00, empezaron a emitir en directo las imágenes del segundo ataque.

"Recuerdo especialmente a mis padres comentando la gravedad de lo que estábamos viendo. Al principio costaba incluso entender que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Yo acababa de vivir mi último verano como universitario y hacía muy poco que había terminado la Feria de Cabra. Todo parecía volver a la normalidad, a esa rutina de siempre después del verano. Pero aquel día cambió algo. No solo por lo que significó en ese momento, sino porque, mirando atrás, tengo la sensación de que aquel fue el día en que el mundo cambió y ya nada volvió a ser como antes", explica Molina.

Sensación de inseguridad y angustia

Repasar el atentado de las Torres Gemelas un cuarto de siglo después es una obligación para que el recuerdo de las víctimas y que el desastre mundial que aquel acontecimiento supuso no caiga en el olvido. El actual presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, por aquel entonces ya dedicaba su vida a la política. Aquella fecha tan señalada en la memoria mundial se encontraba preparando un debate que pensaba exponer al día siguiente en el pleno del Parlamento de Andalucía. Sin embargo, "todo cambió después de presenciar desde la televisión lo que estaba ocurriendo en Nueva York".

"Las imágenes de pánico de aquel caos y la evolución televisada minuto a minuto de la tragedia eran impactantes y la sensación de inseguridad y angustia se alargaba ante la incertidumbre de saber que estábamos ante un atentado de dimensiones insospechadas y consecuencias incalculables para el planeta", relata Fuentes sobre un suceso que dejó "una huella imborrable sobre un acontecimiento lleno de incredulidad, porque era un ataque a la potencia más grande del mundo que cambió la historia", como señala el presidente de la institución provincial.

El mundo cambió

Distintas autoridades de Córdoba recuerdan el 11S como un suceso muy impactante para la ciudadanía. La actual subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, recuerda cómo aquel 11 de septiembre de 2001 estaba tranquilamente en su pueblo, Belmez, en casa de sus padres pasando los últimos días de verano tras haber disfrutado de la feria de la localidad días antes. Acababa de acostar a su bebé cuando, al poner las noticias en la televisión, lo que vio la dejó sin palabras.

"Veíamos incrédulos a Matías Prats dar aquella terrible noticia en directo mientras contemplábamos cómo un segundo avión se estrellaba contra una de las Torres Gemelas, ese icono que tantas veces habíamos visto en la gran pantalla. Pasamos el resto de la tarde pegados al televisor, alternando la pantalla con llamadas a familiares y amigos, sin ser plenamente conscientes de que el mundo que conocíamos acababa de cambiar en cuestión de minutos. Estábamos petrificados ante la magnitud de aquella masacre", replica la actual subdelegada en Córdoba.

En aquel instante, como cuenta López Losilla, "se transformó todo: desde la seguridad y la forma de viajar en avión hasta los conflictos en Oriente Medio que terminarían afectando a todos y evidenciando la absoluta vulnerabilidad" de la ciudadanía. Un recuerdo no solo a nivel social, también como madre: "Por supuesto, no podía evitar pensar en cómo todo aquello marcaría el futuro de mi hijo en particular y el de las generaciones futuras", añade la actual subdelegada.

Conmoción y dificultad para asimilarlo

Hay a quienes lo sucedido les pilló fuera de casa. El actual rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, era en aquel momento vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional de la UCO. Ese día estaba en Sevilla, ciudad a la que había viajado para asistir a una reunión. Poco antes de comer, mientras tomaba una cerveza en la barra de un bar, Torralbo vio en el informativo de las 15.00 de Televisión Española las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Nueva York y cómo el temor empezó a expandirse por toda la sociedad mundial.

"Recuerdo la conmoción y la dificultad para asimilar que aquello estuviera sucediendo realmente. La reunión se celebró después, pero los atentados monopolizaron inevitablemente la conversación. Fueron imágenes de un impacto enorme, uno de esos momentos que quedan fijados en la memoria colectiva y que, veinticinco años después, seguimos recordando con consternación", recuerda el actual rector de la UCO medio siglo después de un atentando que transformó la seguridad, la política exterior y las relaciones internacionales, además de abrir un debate sobre los límites entre seguridad, privacidad y libertades civiles.