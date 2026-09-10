Nervios e ilusión en la vuelta al cole en Córdoba con el compromiso de completar la plantilla de docentes el lunes

Se acabó definitivamente la rutina de descanso, sol y piscina para miles de niños cordobeses. Las vacaciones de verano han llegado a su fin y las aulas han vuelto a abrirse un curso más. En total, solo en la provincia de Córdoba, 59.212 alumnos de Infantil (3 a 6 años), Primaria (6 a 12 años) y Educación Especial repartidos en 289 centros han protagonizado la tan esperada vuelta al cole bajo la enseñanza de una plantilla de 10.186 docentes.

Los nervios, la ilusión y las ganas de aprender se han apoderado un año más del inicio del curso escolar. De norte a sur y de este a oeste de la provincia, los más pequeños han vuelto a las clases. En la capital cordobesa, el colegio Salvador Vinuesa, ubicada en el barrio de Poniente, ha sido uno de los protagonistas de la jornada con la visita inaugural del curso por parte del delegado territorial de Educación en la Junta de Andalucía, Diego Copé.

El delegado, tras referirse al centro educativo como "un referente en la ciudad y en la provincia", ha destacado la reducción de la ratio en las clases de Infantil de tres años a tan solo 22 alumnos como la principal novedad para este curso 2026-2027. Una reducción que se ha conseguido tras el acuerdo entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT firmado el 16 de julio de 2025 y que empieza a tener efecto este año también con mejoras clave para el profesorado y los centros públicos.

Docentes por incorporarse

Copé ha hecho hincapié en que, para este curso 2026-2027, se han reforzado las plantillas docentes, sobre todo las de atención a la diversidad, consideras como "una de las líneas estratégicas". En el caso de Córdoba, la plantilla de especialistas suma 1.447, es decir, 64 más que el año pasado. Sin embargo, el delegado ha confirmado que este mismo jueves, en el primer día de clase, se han incorporado profesores a los centros educativos cordobeses sin haber empezado desde el 1 de septiembre como el resto de la plantilla.

El delegado ha prometido que desde este primer día de clase al próximo lunes 14 de septiembre se irán incorporando todos los profesores a los que se les ha adjudicado una plaza vacante y de sustitución a través del sistema SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades). Este sistema, según Copé, sufrió una incidencia que "desde el mismo día se detectó y quedó solventada para el 97% de los participantes". Pese a ello, ha asegurado que "el procedimiento es transparente" y que la plantilla de profesores estará completa en unos días.

Más que educar

Desde las administraciones hasta el equipo docente, cada profesional es clave para brindar una buena educación a los miles de niños de los centros educativos de Córdoba. Una responsabilidad que comparte Mariano Vicente Morales, el nuevo directo del colegio Salvador Vinuesa, un centro con nada más y nada menos que 685 alumnos entre Infantil y Primaria, además de 46 profesores y cinco auxiliares.

"Es un orgullo que hayan escogido este centro para inaugurar el curso. Es el primer día y se hace una entrada escalonada desde los más pequeños a los mayores junto a sus familias", ha destacado el director, quien ha recalcado su orgullo por estrenarse en este nuevo cargo.

Por su parte, la delegada de Educación e Infancia en el Ayuntamiento de Córdoba, Narci Ruiz, que ha catalogado este primer día de la vuelta al cole como "bonito e ilusionante", ha resaltado "la labor de los docentes" y ha hecho hincapié en la importancia de facilitar la adaptación a los alumnos en situaciones más complejas como quienes cambian de centro educativo y empiezan el curso en un nuevo colegio.

Con ese objetivo, la delegada ha destacado la programación de talleres y actividades que programa el Consistorio en los centros educativos "para facilitar la integración y complementar el proceso de aprendizaje de los más pequeños".