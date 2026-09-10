Ustea cifra en 176 los maestros que faltan en los colegios de Córdoba al inicio del curso

El curso escolar ha comenzado este jueves en los centros públicos de Infantil y Primaria de Córdoba con 176 maestros pendientes de incorporarse, según los datos difundidos por Ustea. El sindicato asegura además que en los institutos de la provincia faltan actualmente 145 docentes.

La organización sindical atribuye esta situación a problemas en la cobertura de bajas y vacantes y sostiene que parte del profesorado pendiente de incorporación no llegará a los centros, como pronto, hasta el próximo lunes.

Ustea cita distintos ejemplos repartidos por la provincia. Según sus datos, el CEIP Carlos III de La Carlota tiene cinco sustituciones pendientes y el CEIP Profesor Tierno Galván de El Arrecife, cuatro. También señala tres bajas sin cubrir en el CEIP Miguel de Cervantes de Montemayor y en el CEIP Al-Ándalus de Córdoba capital.

Otros centros como el CPR Maestro Rafael Chacón de El Palomar, en Puente Genil; La Guijarrosa; Montealto; San José de Palenciana o Marqués de Guadalcázar tendrían dos bajas pendientes, siempre según la información aportada por el sindicato.

La responsable de Ustea Córdoba, Sonia León, considera que estas incorporaciones tardías dificultan la organización de los colegios en los primeros días. Como ejemplo, señala el CEIP Sor Felipa de la Cruz de Belalcázar, al que este jueves se habrían incorporado siete interinos.

El sindicato también se refiere a la repetición de la adjudicación de destinos del profesorado realizada esta semana en Andalucía después de que la Junta atribuyera a un error informático los problemas registrados en el procedimiento.

Aulas por encima de las ratios

Otro de los asuntos denunciados por Ustea son las ratios de alumnos por aula. La organización recuerda que los máximos ordinarios se sitúan en 25 estudiantes en Infantil de 4 y 5 años y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

Según el sindicato, existen clases de Infantil con 26 alumnos en centros como Noreña y Al-Ándalus, en Córdoba capital; Ginés de Sepúlveda, en Pozoblanco, y Ángel Carrillo, en Priego de Córdoba.

Ustea apunta también a una clase con 28 escolares en el CEIP Enríquez Barrios y a aulas con 27 alumnos en colegios como Carlos III de La Carlota, Nuestra Señora de Gracia de Benamejí, Azahara de Villarrubia, Antonio Gala y Noreña.

En Secundaria cita, entre otros casos, grupos de 32 alumnos en el IES Blas Infante y de 31 en el IES Miguel Crespo de Fernán Núñez. En Bachillerato sostiene que existe una clase con 37 estudiantes en el IES López Neyra de la capital.

Medio centenar de aulas menos, según el sindicato

Ustea asegura además que el curso comienza con alrededor de 50 unidades menos en la enseñanza pública cordobesa y señala supresiones en colegios como Los Califas, Los Mochos, Romualdo Aguayo de La Rambla, Nuestra Señora de Loreto de Dos Torres o Monte Alto.

El sindicato eleva a 298 las aulas de Infantil y Primaria suprimidas en la provincia de Córdoba en los últimos años.

La organización añade entre sus reivindicaciones la recuperación de auxiliares de conversación en centros bilingües, mejoras en climatización y más recursos personales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

Ustea ha anunciado además la previsión de una huelga educativa en noviembre.