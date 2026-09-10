La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Un virulento incendio en la avenida del Aeropuerto, el aumento de causas judiciales por el tráfico de drogas y el rechazo del Ayuntamiento de Baena a una planta de biometano centran los temas del día
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Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado a las 15.00 horas en un depósito de reciclaje de chatarra, en la avenida del Aeropuerto. Seguimos contándote la última hora de este suceso y su repercusión en la zona, donde hay dos hospitales cercanos y edificios de viviendas próximos. Además, adelantamos los datos sobre tráfico de drogas en la provincia, que reflejan un incremento del 45%, en contraste con el descenso registrado en el conjunto de España. Por otra parte, en Baena, el Ayuntamiento ha denegado la autorización al proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal, una decisión que añade un nuevo capítulo al debate sobre este tipo de instalaciones.
- Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
- Las causas por tráfico de drogas crecen un 45% en Córdoba pese al descenso nacional
- Baena deniega la autorización del proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal
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