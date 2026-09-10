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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Un virulento incendio en la avenida del Aeropuerto, el aumento de causas judiciales por el tráfico de drogas y el rechazo del Ayuntamiento de Baena a una planta de biometano centran los temas del día

Aparatoso incendio en la avenida del Aeropuerto

Aparatoso incendio en la avenida del Aeropuerto / A. J. González

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado a las 15.00 horas en un depósito de reciclaje de chatarra, en la avenida del Aeropuerto. Seguimos contándote la última hora de este suceso y su repercusión en la zona, donde hay dos hospitales cercanos y edificios de viviendas próximos. Además, adelantamos los datos sobre tráfico de drogas en la provincia, que reflejan un incremento del 45%, en contraste con el descenso registrado en el conjunto de España. Por otra parte, en Baena, el Ayuntamiento ha denegado la autorización al proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal, una decisión que añade un nuevo capítulo al debate sobre este tipo de instalaciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

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