Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado a las 15.00 horas en un depósito de reciclaje de chatarra, en la avenida del Aeropuerto. Seguimos contándote la última hora de este suceso y su repercusión en la zona, donde hay dos hospitales cercanos y edificios de viviendas próximos. Además, adelantamos los datos sobre tráfico de drogas en la provincia, que reflejan un incremento del 45%, en contraste con el descenso registrado en el conjunto de España. Por otra parte, en Baena, el Ayuntamiento ha denegado la autorización al proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal, una decisión que añade un nuevo capítulo al debate sobre este tipo de instalaciones.

Además, destacamos estas otras noticias:

TEMA DE PORTADA | Nervios e ilusión en la vuelta al cole en Córdoba: las clases empiezan con el compromiso de completar plantillas

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Noticias relacionadas

Deportes