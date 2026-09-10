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La actualidad del jueves 10 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El próximo camping de lujo en Córdoba capital, las cifras de la ITV en la provincia y el futuro de los cines de verano centran la actualidad de este jueves

Recreación virtual del camping, con Córdoba al fondo.

Recreación virtual del camping, con Córdoba al fondo. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Camp Bio, el camping de lujo que se proyecta junto al Jardín Botánico, ultima una propuesta que incluirá cabañas safari, piscina, supermercado y restaurante para ofrecer una experiencia turística diferente en la capital. Por otra parte, uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba, con los problemas de alumbrado, frenos y neumáticos entre las principales deficiencias detectadas. Y en el ámbito cultural, la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para hacerse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, tres espacios históricos de la ciudad que podrían pasar a manos autonómicas.

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