Camp Bio, el camping de lujo que se proyecta junto al Jardín Botánico, ultima una propuesta que incluirá cabañas safari, piscina, supermercado y restaurante para ofrecer una experiencia turística diferente en la capital. Por otra parte, uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba, con los problemas de alumbrado, frenos y neumáticos entre las principales deficiencias detectadas. Y en el ámbito cultural, la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para hacerse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, tres espacios históricos de la ciudad que podrían pasar a manos autonómicas.

Además, destacamos estas otras noticias:

TEMA DE PORTADA | El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Noticias relacionadas

España