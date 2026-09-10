La actualidad del jueves 10 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El próximo camping de lujo en Córdoba capital, las cifras de la ITV en la provincia y el futuro de los cines de verano centran la actualidad de este jueves
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Camp Bio, el camping de lujo que se proyecta junto al Jardín Botánico, ultima una propuesta que incluirá cabañas safari, piscina, supermercado y restaurante para ofrecer una experiencia turística diferente en la capital. Por otra parte, uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba, con los problemas de alumbrado, frenos y neumáticos entre las principales deficiencias detectadas. Y en el ámbito cultural, la Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para hacerse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, tres espacios históricos de la ciudad que podrían pasar a manos autonómicas.
- Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba
- Uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba: estos son los problemas más comunes
- La Junta inicia el procedimiento para quedarse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
- TEMA DE PORTADA | El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones
Córdoba ciudad
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Deportes
España
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