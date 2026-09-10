El PSOE de Córdoba exige a Bellido explicar por qué el Centro de Proceso de Datos municipal sigue en Gran Capitán siete años después

El grupo municipal del PSOE de Córdoba ha reclamado al gobierno de José María Bellido que explique por qué el Centro de Proceso de Datos (CPD) continúa en Gran Capitán y qué medidas se han adoptado para garantizar la seguridad de la información municipal. La concejala Mamen González ha recordado que en diciembre de 2019 se adoptaron actuaciones de emergencia tras detectarse deterioro de los sistemas, problemas de capacidad y almacenamiento y un aumento de los incidentes de seguridad. Aquel expediente también planteaba estudiar una nueva ubicación para el CPD municipal, un centro de respaldo y medidas para asegurar la recuperación de los servicios ante fallos o ataques.

“Queremos saber qué ha cambiado desde entonces. ¿Qué informe dice ahora que esos riesgos ya no existen?”, ha cuestionado González, que pone el foco en la protección de los datos personales de los cordobeses y en la continuidad de los servicios públicos.

El PSOE reclama un plan integral para el CPD

González sostiene que la renovación tecnológica no puede limitarse a compras puntuales de equipos y reclama una planificación plurianual que incluya software, sistemas de seguridad, mantenimiento, copias de respaldo y una nueva ubicación que cumpla las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad.

La concejala también ha señalado que en 2018, durante el anterior gobierno socialista, se planteó construir un nuevo CPD en el Parque Figueroa para superar las limitaciones de Gran Capitán. Según su versión, el PP descartó aquel proyecto al llegar al gobierno municipal.

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El PSOE exige ahora al equipo de Bellido que aclare qué actuaciones ha desarrollado desde 2019 y si existe una hoja de ruta para modernizar esta infraestructura. “Si sigue siendo necesario garantizar la seguridad de los datos de los cordobeses y la continuidad de los servicios municipales, el Gobierno de Bellido tiene que actuar”, ha concluido González.