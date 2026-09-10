La Policía Nacional de Córdoba presenta la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091: fecha, recorrido y dorsal cero

La Policía Nacional de Córdoba ha presentado esta mañana la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091 que se celebrará en Córdoba el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 10 horas.

La Comisaría Provincial de Policía ha sido el escenario para la presentación del cartel y de la camiseta oficial de la cita deportiva. La jefa provincial de Policía Nacional de Córdoba, María Dolores López, ha comenzado el acto destacando "la buena acogida" de las dos ediciones anteriores, y asegurando que esta tercera superará sus registros. López ha recalcado que la carrera que organiza la Policía Nacional es una "ocasión perfecta" para que tanto adultos como niños "compaginen deporte, solidaridad y convivencia", y también poder disfrutar de una exhibición de medios policiales y música. La jefa Provincial de la Policía, ha estado acompañada durante todo el acto por la Subdelegada del Gobierno de España Dª Ana Mª López, el Director Gerente del Hospital Reina Sofía D. Francisco Triviño y el Jefe de Servicio de Pediatría D. José Rumbao, además del responsable institucional de zona del Banco Santander D. Jaime Lobo, uno de los principales patrocinadores de la Ruta 091.

El recorrido será muy parecido al de las anteriores ediciones, con una distancia de 6,3 kilómetros para adultos y de entre 400 y 800 metros para las categorías infantiles. La salida y la meta serán en la Plaza de la Policía Nacional, y pasará por varias zonas emblemáticas de la ciudad, como el casco antiguo, la Ribera y los alrededores de la Mezquita Catedral.

El dorsal solidario

La inscripción se mantiene exactamente igual que la edición anterior, con un coste de 13 euros para adultos y 11 euros para los más pequeños. Respecto a la cantidad de participantes, la Policía pone a disposición de los interesados un máximo de 1.000 dorsales para adultos y 200 en categoría infantil. Además, este año se ofrece la posibilidad de poder contribuir con la causa adquiriendo el dorsal 0, una aportación voluntaria hacia la Unidad Oncológica Pediátrica del Hospital Reina Sofía sin la necesidad de formar parte de la carrera ni de adquirir la camiseta.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto, y puede realizarse de manera sencilla a través de la web oficial de la Ruta 091. El sitio web recoge de manera sencilla y clara todos los detalles de la carrera.