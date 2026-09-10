Inventar la alegría: Cosmopoética velará por el legado de Borges en su 23ª edición

Córdoba volverá a ser el punto neurálgico internacional de la poesía. La 23 edición festival internacional de poesía Cosmopoética “inventará la alegría” en una cita dedicada al autor argentino Jorge Luis Borges por el 40 aniversario de su muerte. Poetas y autores locales, nacionales e internacionales, compartirán sus inquietudes del 25 de septiembre al 3 de octubre centrados en el lema de este año, ‘inventar la alegría’. Unas palabras que, ni más ni menos, conforman el verso inicial del famoso y universal ‘Soneto del vino’ del autor argentino, con el que asocia la creación de esta alegría a los otoños de oro y al fluir del vino a través de las generaciones.

En una cita tan importante y plenamente consolidada, este festival de la palabra tiene la vocación de “dar visibilidad al talento joven, cordobés y andaluz” tal y como expresó la delegada de Cultura y Patrimonio Isabel Albás. Cosmopoética "no trae una cultura cómoda", sino que trata de ser “arriesgada, en movimiento, afilada y puntualmente desconcertante, atrayendo cada vez a gente más joven”. La concejala de Cultura y Patrimonio finalizó su intervención apuntando que Cosmopoética, “epicentro de la literatura”, mantiene “las constantes” que le han hecho grande, siendo una cita en la que la palabra “brilla de manera extraordinaria".

Tras la breve introducción de Albás, el director literario de la edición, David Eloy Rodríguez, ha confesado que asumir la dirección es un “honor, una alegría, pero una gran responsabilidad”. Eloy ha destacado que han preparado un festival "diverso, inclusivo y plural”, con una programación con “alta relevancia”, y como clara muestra de ello radica en "el alto nivel de los participantes" con figuras entre las que se encuentran 5 Premios Princesas de Asturias, Cervantes, Nacionales de las letras, Nacionales de Poesía y también de Poesía Joven.

Respirando a Borges

La edición de este año tiene dos ejes transversales. Por un lado, el homenaje a Jorge Luis Borges, genio de la literatura universal, con una "historia de fervor y amor a la ciudad de Córdoba". Y por otro, también de la mano de Borges, el "reivindicar la alegría de vivir" a través de la poesía para "salir de este actual laberinto repleto de incertidumbre y conflictos", haciendo referencia a ese símbolo tan borgiano.

El coordinador literario de Cosmopoética, David Eloy Rodríguez. / AJ González

Una de las principales innovaciones de esta edición consiste en la creación de los Premios Cosmopoética con galardones en dos categorías. El día de la clausura, 3 de octubre, la poeta rumana Ana Blandiana recibirá el premio a la trayectoria poética, mientras que el programa de RNE ´La Estación Azul' recogerá el galardón a la difusión de la poesía. Todo ello en un Teatro Góngora envuelto en un ambiente literario amenizado por un concierto-recital 'Círculo vertical' a cargo de las voces de Rocía Márquez y Carmen Camacho junto con la guitarra de Pedro Rojas Ogáyar.

Volviendo al inicio de Cosmopoética, la inauguración se celebrará el viernes 25 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Góngora, y correrá a cargo de la autora Siri Hustvedt, acompañada de Azahara Palomeque, con una actuación de Carmen Linares que presentará 'Verso a verso'. Tras la inauguración, el festival internacional de poesía ofrecerá durante nueve días un programa que visitará diferentes enclaves culturales de la ciudad ofreciendo ciclos de conferencias, lecturas, actividades vinculadas al patrimonio, también al carnaval, así como música, paseos literarios, pasacalles y hasta proyecciones en la Filmoteca de Andalucía.

Llevar la cultura más allá

El director literario de la edición, David Eloy Rodríguez, ha querido destacar entre toda la programación ciclos como la vuelta de 'Voces desde el Aleph', 'Poetas en el Espejo' y el diálogo entre Carmen París y Luis Medina bajo el título 'Noches en el Laberinto', que se celebrarán los días 26, 27 y 28 de septiembre respectivamente. Eloy Rodríguez ha querido destacar también que todas y cada una de las jornadas con muestras musicales "única e inéditas" elaboradas exclusivamente para Cosmopoética, regalando así los artistas una muestra de su trabajo en directo. Eloy Rodríguez concluyó su puesta en escena resaltando como otro de los objetivos del festival, el llevar la cultura a las personas más vulnerables, "que muchas veces son ignoradas" en eventos de este tipo. Esto, según el director artístico, se va a conseguir "acercándonos" a las personas sin hogar, y también a aquellas con discapacidad visual mediante una colaboración con la ONCE. Mediante este acuerdo se realizará una visita a la Mezquita rememorando la del propio Borges cuando apenas podía ver. De esta forma se "disfrutará la Mezquita" con otros sentidos diferentes a la vista, y así "experimentar" el mundo de otra manera tal y como nos "encomienda la poesía".

Concluyendo la presentación, el alcalde de Córdoba, Jose María Bellido, ha querido incidir en la importancia que supone Cosmopoética como uno de los eventos de poesía "más importantes de España", describiéndolo como la "gran fiesta de la palabra". Un carácter que hace que el festival "se convierta en un espacio de encuentro en el que la poesía es la palanca para salvar las diferencias entre todos". Bellido ha resaltado como sus favoritas las actividades englobadas dentro de Versópolis como una forma de "unir la poesía con la naturaleza", con escenarios tan relevantes como el Patio de los Naranjos.

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El alcalde de Córdoba ha cerrado el acto agradeciendo el "compromiso de un público fiel", que demuestra con su asistencia que este festival forma parte de la "memoria de la ciudad", y que se ha erigido como una de las "señas de identidad" de Córdoba.