Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 10 de septiembre de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.
Noches en la terraza
‘Suspiros del Mediterráneo’
Propuesta de jazz contemporáneo liderada por Antonio Onieva, flautista y saxofonista; acompañado por Daniel Sueiro, piano; Marc Sánchez, contrabajo, y Nikolas Tsangaris, batería, que plantea un viaje sonoro inspirado en la sensibilidad, la luz y las atmósferas del Mediterráneo. Entrada libre hasta completar aforo
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Música
Ciclo de Lírica en Córdoba
La soprano Carmen Solís y el tenor Kique Ferrer, con Antonio López Serrano en el piano, ofrecerán un concierto dentro del octavo Ciclo de Lírica, que organiza el área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Lírica. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Sala Orive.
Plaza Orive, 2.
20.30 horas.
Inauguración exposición
‘La poética del espacio urbano en la obra de Pepe Cañete’
Se inaugura esta muestra donde Pepe Cañete, a través de diferentes formas de usar la tinta y el papel, expresa las emociones que siente al pasear y observar la ciudad. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Fundación Cajasol .
Ronda de los Tejares, 32.
19.30 horas.
Cine
Proyección de la película ‘Magnolia’
Se proyectará, en la Filmoteca de Andalucía, la película Magnolia, dentro del ciclo dedicado al director estadounidense Paul Thomas Anderson. Precio de la entrada 0.90 euros.
CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.
Medina y Corella, 5.
19.30 horas
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