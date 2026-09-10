Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Camping de lujo en CórdobaCines de verano CórdobaProyecto Hera | Cáncer de mama pospartoVíctor Sánchez Córdoba CFMantenimiento de colegiosCNI CeutaIncidencias en colegiosSuicidios en hombresEl tiempo en CórdobaJosé Carlos Ruiz (IU Córdoba)Premios Ejército 2027Córdoba CF trayectoria en SegundaCordobIANuevo curso escolarEstrés en la vuelta al coleLa Corredera grupo de músicaAvispón asiático
instagramlinkedin

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 10 de septiembre de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Noches en la terraza ‘Suspiros del Mediterráneo’

Noches en la terraza ‘Suspiros del Mediterráneo’ / Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Noches en la terraza

‘Suspiros del Mediterráneo’

Propuesta de jazz contemporáneo liderada por Antonio Onieva, flautista y saxofonista; acompañado por Daniel Sueiro, piano; Marc Sánchez, contrabajo, y Nikolas Tsangaris, batería, que plantea un viaje sonoro inspirado en la sensibilidad, la luz y las atmósferas del Mediterráneo. Entrada libre hasta completar aforo

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Música

Ciclo de Lírica en Córdoba

La soprano Carmen Solís y el tenor Kique Ferrer, con Antonio López Serrano en el piano, ofrecerán un concierto dentro del octavo Ciclo de Lírica, que organiza el área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Lírica. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Sala Orive.

Plaza Orive, 2.

20.30 horas.

Inauguración exposición

‘La poética del espacio urbano en la obra de Pepe Cañete’

Se inaugura esta muestra donde Pepe Cañete, a través de diferentes formas de usar la tinta y el papel, expresa las emociones que siente al pasear y observar la ciudad. Entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Fundación Cajasol .

Ronda de los Tejares, 32.

19.30 horas.

Cine

Proyección de la película ‘Magnolia’

Se proyectará, en la Filmoteca de Andalucía, la película Magnolia, dentro del ciclo dedicado al director estadounidense Paul Thomas Anderson. Precio de la entrada 0.90 euros.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella, 5.

19.30 horas

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  2. Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
  3. Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
  4. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  5. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  6. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  7. Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
  8. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 10 de septiembre de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 10 de septiembre de 2026

Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

Niña Pastori: “Estar en Andalucía es maravilloso, siempre tengo ese puntito de más”

Niña Pastori: “Estar en Andalucía es maravilloso, siempre tengo ese puntito de más”

Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba

Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba

Uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba: estos son los problemas más comunes

Uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba: estos son los problemas más comunes

Córdoba vuelve a sacar las sillas a la calle por sus cines de verano: 'Metrópolis' o 'El acorazado Potemkin' en Santa Marina

Córdoba vuelve a sacar las sillas a la calle por sus cines de verano: 'Metrópolis' o 'El acorazado Potemkin' en Santa Marina

La plataforma 'Aeropuerto Ya' de Córdoba lamenta la reducción de vuelos en noviembre y enero con Barcelona

La plataforma 'Aeropuerto Ya' de Córdoba lamenta la reducción de vuelos en noviembre y enero con Barcelona

Adelante Andalucía anunciará en noviembre su candidato a la Alcaldía de Córdoba

Adelante Andalucía anunciará en noviembre su candidato a la Alcaldía de Córdoba
Tracking Pixel Contents