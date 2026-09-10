Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 10 de septiembre
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 11 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Josefa Gómez Arroyo
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Encarnación Haro Alonso
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Dolores Rosa Cañadillas
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.
María Dolores Morales Moreno
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio San Rafael.
Manuel Mesa Moreno
La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el Cementerio San Rafael.
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