Los fallecidos en Córdoba el jueves 10 de septiembre

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Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 11 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Josefa Gómez Arroyo

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Encarnación Haro Alonso

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Dolores Rosa Cañadillas

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

María Dolores Morales Moreno

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el Cementerio San Rafael.

Manuel Mesa Moreno

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el Cementerio San Rafael.

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