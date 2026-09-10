El equipo del Ratón Pérez vuelve a Córdoba para recoger dientes de leche con motivo de la Noche Europea de los Investigadores
La recogida se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre en los Jardines del Rectorado a partir de las 19:00. Quienes entreguen sus piezas dentales recibirán un obsequio y contribuirán al avance de la investigación de la evolución humana
¿Quién no ha guardado alguna vez un diente de leche como recuerdo? El próximo 17 de septiembre, los niños de Córdoba tendrán la oportunidad de darle una nueva vida a esas piezas dentales y contribuir, además, a la investigación científica. El 'equipo del Ratón Pérez' volverá a la capital cordobesa para recoger dientes de leche que pasarán a formar parte de la colección del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh).
La cita será a partir de las 19.00 horas en los Jardines del Rectorado de la Universidad de Córdoba (avenida Medina Azahara, 5). Los menores que quieran participar deberán acudir acompañados por su padre, madre o tutor legal, que tendrá que firmar previamente una ficha informativa antes de realizar la donación.
A cambio de entregar su diente de leche, los participantes recibirán un obsequio y un certificado que les acreditará como ayudantes del Ratón Pérez, el personaje infantil encargado de convertir la pérdida de los dientes de leche en una tradición para generaciones de niños.
Pero la actividad irá más allá de la recogida de piezas dentales. Los menores que participen podrán disfrutar esa misma tarde de un taller lúdico en inglés y español impartido por integrantes del grupo de la Universidad de Córdoba Investigación en Educación Bilingüe e Intercultural. A través de juegos y distintas actividades, los participantes conocerán el origen del Ratón Pérez y descubrirán cómo se denomina y qué características tiene este personaje en otros lugares del mundo.
Casi 400 dientes recogidos desde 2019
La iniciativa llega a Córdoba después de varios años de colaboración entre el equipo del Ratón Pérez y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba. Desde 2019, ambas entidades participan en la campaña de recogida de dientes de leche impulsada por el Cenieh, con cerca de 400 piezas dentales recopiladas hasta la fecha.
En 2025, la actividad se trasladó a Lucena con el propósito de contribuir al desarrollo territorial y acercar esta iniciativa de divulgación científica a otros puntos de la provincia. En esta edición, la recogida regresa a la capital cordobesa. Los dientes donados se incorporarán a la colección del Cenieh, que trabaja en la creación de una muestra comparativa de dientes de leche de referencia mundial. Estas piezas pueden resultar de utilidad para investigaciones relacionadas con ámbitos como la paleoantropología, la antropología y la ciencia forense.
De este modo, un objeto asociado tradicionalmente a la infancia puede convertirse en material de investigación y ayudar a los científicos a estudiar aspectos relacionados con la evolución humana y la identificación de restos.
La actividad forma parte de la programación de La Noche Europea de los Investigadores en Andalucía, un proyecto asociado a la iniciativa MSCA and Citizens de la Unión Europea y coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre, con la participación de las universidades andaluzas y diferentes centros de investigación.
La acción está integrada asimismo en el 13º Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, desarrollado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente