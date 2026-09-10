Hacemos Córdoba presentará una enmienda a la totalidad a las ordenanzas fiscales del PP

Hacemos Córdoba ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al anteproyecto de ordenanzas fiscales impulsado por el gobierno municipal de José María Bellido, al considerar que la propuesta del PP es “poco ambiciosa” y no afronta los principales problemas de la ciudad. La formación sostiene que las tasas e impuestos municipales deben utilizarse como una herramienta para mejorar la vida de la ciudadanía.

La concejala Irene Ruiz ha criticado que el gobierno local presente el documento como una bajada de impuestos cuando, a juicio de su grupo, se trata de “una congelación de las ordenanzas actuales con algo de maquillaje técnico y administrativo”. Ruiz defiende que la política fiscal municipal debe servir para redistribuir, corregir desigualdades y proteger determinadas actividades.

Vivienda y casco histórico

Entre las prioridades de Hacemos Córdoba figura el acceso a una vivienda asequible. La formación reclama medidas fiscales que ayuden a dinamizar el mercado y, al mismo tiempo, protejan el casco histórico frente a la pérdida de residentes. “Necesitamos un casco histórico vivible y habitable, no un parque temático que expulse a sus vecinos y vecinas para convertirlo en negocio especulativo”, afirmó Ruiz.

Vista panorámica de viviendas en el casco histórico de Córdoba. / Manuel Murillo

El grupo municipal también propone reforzar la protección del comercio de cercanía, los mercados tradicionales y el trabajo artesanal mediante incentivos y bonificaciones vinculadas a estas actividades.

Bonificaciones ligadas a empleo de calidad

Hacemos Córdoba plantea además que las ventajas fiscales relacionadas con la contratación estén condicionadas a la creación de empleo estable y de calidad. “No vale con bonificar la creación de empleo sin controlar qué tipo de empleo estamos incentivando”, señaló la concejala.

La formación reclama así que las ordenanzas fiscales de Córdoba dejen de ser, en sus palabras, “un mero trámite” y se conviertan en un instrumento para orientar los recursos municipales hacia una ciudad “más justa, social y sostenible”.