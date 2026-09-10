Córdoba celebra sus Noches del Patrimonio: programación completa, horarios, monumentos abiertos y espectáculos

Córdoba vuelve a acoger un año más su Noche del Patrimonio que este año llega con una importante novedad y es que la cita se pronuncia por primera vez en plural y la programación suma una noche más, de manera que la cita se celebra el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre.

Las Noches del Patrimonio se celebran de manera simultánea en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Todas ellas abren sus monumentos y organizan distintas iniciativas este fin de semana, excepto San Cristóbal de La Laguna que cambia la fecha al fin de semana del 18 y 19 de septiembre.

Al igual que en anteriores ediciones, con motivo de esta celebración los principales monumentos de la capital abrirán sus puertas el sábado en horario nocturno, con visitas gratuitas, y actividades programadas para la ocasión.

Esta 9ª edición, aunque incluye novedades, repite la estructura en tres secciones: Escena Patrimonio, en la que la danza contemporánea es la gran protagonista; Abierto Patrimonio, con la apertura excepcional de espacios patrimoniales; y Vive Patrimonio, que recoge una gran oferta de actividades culturales en el casco histórico.

Manuel Murillo

Estos son los detalles de la apertura de espacios y actividades paralelas programadas para celebrar el patrimonio de Córdoba.

Abierto Patrimonio

Durante la noche del 12 de septiembre abrirán sus puertas con entrada gratuita los siguientes espacios de la capital:

Mezquita-Catedral. De 19.00 a 24.00 horas. Con entrada gratuita.

De 19.00 a 24.00 horas. Con entrada gratuita. Conjunto Arqueológico de Medina Azahara. En horario de 19.00 a 24.00 horas. Con visitas teatralizadas.

En horario de 19.00 a 24.00 horas. Con visitas teatralizadas. Museo Julio Romero de Torres. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Museo Taurino. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Museo de Bellas Artes . De 21.00 a 24.00 horas.

. De 21.00 a 24.00 horas. Posada del Potro. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Baños Califales. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Museo Arqueológico. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Sinagoga. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Casa Árabe. De 21 a 24.00 horas.

De 21 a 24.00 horas. Patio de San Basilio 44. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Puerta del Puente. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Templo Romano. De 21.00 a 24.00 horas.

De 21.00 a 24.00 horas. Torre de la Calahorra. De 21.00 a 24.00 horas.

Colas en la anterior Noche del Patrimonio de Córdoba. / Manuel Murillo

Visitas guiadas

El Conjunto Arqueológico de Medina Azahara ofrece visitas nocturnas teatralizadas El susurro del agua: ingeniería, poesía y poder en Madinat al-Zahra, con dos pases el sábado 12, a las 20.45 y 22.15 horas. Es precisa la inscripción previa.

Escena Patrimonio

El viernes 11 de septiembre, en la Sala Orive, se representará Amor Amado Amén una obra de Manuel Liñán. Se trata de un espectáculo que busca el sustento a través de la emoción y la carne, durante un proceso de investigación, que lo invita a descubrir la necesidad del ser humano por relacionarse, la necesidad de acercamiento entre los cuerpos, y lo que los impulsa. Habrá dos pases de 25 minutos, uno a las 22.00 y otro a las 23.00 horas.

Detalle del espectáculo 'Amor Amado Amén'. / CÓRDOBA

Además, el sábado 12 de septiembre, a las 22.30 horas, se podrá disfrutar en la Plaza del Triunfo de la intervención coreográfica Antonio Ruz y La Normal que reunirá a diez bailarines, muchos de ellos cordobeses, para explorar la relación entre el movimiento, el espacio monumental y el concepto de umbral

Vive Patrimonio

El Ayuntamiento de Córdoba programa las siguientes actividades paralelas con motivo de La Noche del Patrimonio:

Viernes 11 de septiembre

'La Córdoba de Ramón Medina'

Un paseo por las canciones de ayer, hoy y siempre de la Córdoba que retrató el popular músico Ramón Medina Ortega (1881-1964) con la Orquesta de Plectro de Córdoba, el Coro El Limonero y Juan Luis González como director. A las 21.00 horas en la Plaza de San Agustín.

Moda con 'Córdoba eterna'

Córdoba Eterna es una propuesta de Mancini costura junto a Córdoba de moda que reúne patrimonio, artesanía, arte y música para poner en valor la identidad cultural milenaria de Córdoba. La moda se reúne con la filigrana, la cerámica o pintura para dar forma a un universo nuevo desde la tradición. El evento tendrá lugar a las 22.00 horas en la Plaza de Capuchinos, aunque la recepción comenzará a las 21.00 horas. Requiere reserva previa por WhatsApp al teléfono 677640224.

Un espectáculo en la Noche del Patrimonio de Córdoba, el año pasado. / Manuel Murillo

Sábado 12 de septiembre

Más música en Orive

El Palacio de Orive será escenario durante la noche de Il Primo Uomo, una ópera barroca protagonizada por el contratenor Manuel Ruiz junto al conjunto historicista Íliber Ensemble. La propuesta recuperará el universo de los antiguos castrati y combinará música, danza, iluminación y vestuario. Se podrá disfrutar a partir de las 22.30 horas.

Flamenco en el Museo Arqueológico

Gregorio Maya, premio Lámpara Minera 2025, al cante y Paco Cortés, a la guitarra ofrecerán un concierto a partir de las 22.00 horas.

Romancero Andalusí

Sephardica ofrece un evocador viaje sonoro al corazón del nuestro pasado medieval, donde cristianos, musulmanes y judíos intercambiaron melodías, instrumentos y cantos. En el Patio del Museo de Bellas Artes, a las 22.00 horas.

'Entremeses', de Miguel de Cervantes

Representación del Aula de Teatro Rafael Álvarez El Brujo de la Universidad de Córdoba. El antiguo mesón o posada de la Plaza del Potro, que Cervantes cita hasta tres veces entre las dos partes del Quijote como buen conocedor que era de la ciudad cuna de su familia paterna, albergará la representación de dos de sus más famosos entremeses: El juez de los divorcios y El retablo de las maravillas. A las 21.30 y a las 23.00 horas en la Posada del Potro.

'Tableaux vivants'

Mojo de Caña, bajo la dirección de Dora de Maio. Las pinturas más célebres de Julio Romero de Torres toman vida en directo en un espectáculo teatral y musical que ha recorrido ya algunos puntos de la geografía andaluza. Mantones, naranjas y sombreros, cántaros, alas y miradas salen de sus lienzos para dar forma real al universo estético del pintor. A las 22.00 y a las 23.30 horas en la Sala Orive.

Representaciones en las calles

'Averroes. El hombre, el sabio' – Elizabeth González, Teatro Avanti

En la intersección de la calle Cairuán con la Puerta de la Luna, a las 22.00 horas, se representará 'Averroes. El hombre, el sabio' de la mano de Elizabeth González, Teatro Avanti. Muhammad ibn Rush, más conocido en el mundo hispánico como Averroes, médico, jurista, filósofo, nos cuenta desde su exilio cómo fue la Córdoba de aquel siglo XII que a pesar de la decadencia de Al-Ándalus seguía asombrando al mundo. Un guiño a los 900 años del nacimiento de este gran personaje cordobés que aparece citado en la Divina Comedia de Dante o pintado en la Escuela de Atenas de Rafael.

En la Plaza Gerónimo Páez se podrá ver Gladiadores de Córdoba de Ulpia Aelia, a las 21.00 horas. Los testimonios arqueológicos han hecho posible que conozcamos más nombres de gladiadores de la Corduba romana que para el resto de todas las ciudades de Hispania juntas, lo que revela la enorme importancia de esta disciplina en nuestra historia. La Asociación de Recreación Histórica Ulpia Aelia, realiza esta exhibición de cómo funcionaban los combates de gladiatura, no solo como un espectáculo, sino también con un fin didáctico, exponiendo sus rituales, sus tipos, códigos y formas.

'Justas a pie: duelos de caballeros medievales' en La Calahorra

En el foso de La Calahorra, a las 21.30. La Torre de la Calahorra y el Campo de la Verdad fueron históricamente escenario de varias batallas y asaltos a la ciudad. En este enclave se revivirá cómo eran las armas, los duelos y los combates de la Edad Media mediante la recreación histórica de las pugnas entre los caballeros, sus códigos y sus prácticas más allá de los tópicos. El público podrá tocar y vivir de cerca corazas, armamento e instrumental de la época.

Desfile de Augusto en la Colonia Patricia

La guardia pretoriana acompaña al emperador Octavio Augusto y a su esposa Livia Drusila en un desfile cortesano y militar por las calles de Corduba. La capital de la Bética destruida por su tío Julio César y refundada por el mismo Augusto como Colonia Patricia recibe por su antiguo Foro romano este cortejo dos mil años después. A partir de las 23.00 horas recorrerán el paseo del Gran Capitán, calle Góngora, calle Cruz-Conde, Plaza de las Tendillas, calle Claudio Marcelo y Templo Romano.

Espectáculo itinerante: 'El último viaje de Fernando el Católico'

En 1516 el féretro de Fernando el Católico atravesó la ciudad de Córdoba procedente de su lugar de fallecimiento, Madrigalejo, hacia Granada. Quinientos diez años después la ciudad será testigo de cómo fue y por dónde pasó el cortejo que acompañó en su último viaje al rey de Aragón y Castilla. Salida de la Diputación Provincial a las 23.30 horas. Recorrerá el campo de la Merced, calle Osario, plaza de los Carrillos, calle Ramírez de Arellano, plaza de San Miguel, calle San Álvaro, plaza de las Tendillas, Jesús y María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, Céspedes, Cardenal Herrero, Torrijos, plaza del Triunfo, Puente Romano, Calahorra, plaza de Santa Teresa

Consulta aquí el programa completo.