Las causas por tráfico de drogas crecen un 45% en Córdoba pese al descenso nacional

Córdoba avanza a contracorriente en la estadística del narcotráfico. La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025, publicada este jueves, cifra en un 45% el incremento de las causas por tráfico de drogas en la provincia, en un ejercicio en el que el número de procedimientos desciende en el conjunto de España. El documento sitúa así a Córdoba entre los territorios con mayores subidas del país y vuelve a poner el foco en una carencia de especialización: Córdoba y Jaén son las dos provincias andaluzas que no cuentan con delegado de la Fiscalía Antidroga.

En el conjunto nacional se registraron 25.832 causas por tráfico de drogas en 2025, por debajo de las 29.758 de 2024 y en niveles algo superiores a los 24.153 procedimientos de 2023. De ellas, 12.153 estuvieron relacionadas con sustancias que no causan grave daño a la salud y 9.274 con sustancias que sí lo causan. Dentro de este último bloque, 4.384 procedimientos fueron registrados como tráfico de drogas cualificado, frente a los 3.243 del año pasado.

La propia Fiscalía advierte de las limitaciones de esta estadística y de las deficiencias del sistema de registro, por lo que los porcentajes deben leerse como una referencia sobre la evolución de las causas.

Entre las provincias andaluzas para las que la memoria ofrece un porcentaje global concreto (no recoge el dato de Sevilla), Córdoba presenta la mayor subida, con ese 45%. Le siguen Granada, con un 26%; Huelva, con un 24%; y Cádiz-Ceuta, con un 18%. Jaén aparece entre las provincias sin delegado antidroga que crecen por encima del 10%, pero sin un porcentaje exacto en este pasaje. Málaga reduce sus procedimientos un 24%, mientras que en Almería se describe un ligero descenso.

El balance andaluz refleja 4.242 diligencias previas incoadas en 2025, frente a 5.276 en 2024. La Fiscalía explica que, salvo los descensos de Almería y Málaga, el resto de provincias crecen y que los aumentos se concentran especialmente en causas vinculadas a sustancias que causan grave daño a la salud.

El documento presenta a Andalucía como uno de los territorios más afectados y donde el narcotráfico resulta más visible. "Todos los delegados de esta comunidad autónoma muestran su alarma por la mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos, y con la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos, que no dudan en usar el armamento que portan, no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad", detalla.

Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Delitos contra trabajadores agrícolas extranjeros

La memoria dedica también una referencia específica a Córdoba en los procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. A este respecto, califica como "paradigmática" la referencia del fiscal delegado de Córdoba, ya que este expone que el perfil de los sujetos pasivos de estos delitos sigue siendo principalmente de trabajadores agrícolas que participan durante la temporada de recogida de los distintos cultivos de la zona, como la aceituna, la naranja y el trigo.

"Buena parte de estos procedimientos son de difícil tramitación dada la itinerancia de los trabajadores extranjeros en el ámbito agrícola, lo que en ocasiones hace que su localización resulte muy costosa. Al ser numerosos los perjudicados (generalmente cuadrillas de trabajadores que desempeñan su labor agrícola durante escasos días en el lugar donde ocurren los hechos) es difícil igualmente la preconstitución de la prueba. Estas cuadrillas de trabajadores extranjeros son comandadas generalmente por la persona que les ofrece trabajo y los dirige (manijero), el cual coopera necesariamente en la ejecución del delito, siendo en la mayoría de las ocasiones también de nacionalidad extranjera", describe la memoria.

Más incumplimientos de la obligación de demoler la construcción ilegal

En materia de medio ambiente, el documento destaca el aumento "considerable" de los supuestos donde la Fiscalía de Córdoba ha informado negativamente sobre la suspensión de la condena por incumplimiento de la obligación de demoler. Así, afirma que "se hace imprescindible un mayor control de las ejecutorias en la materia, siendo crucial la necesidad de restaurar el orden jurídico alterado con la construcción ilegal, asumiendo los propios delegados de medioambiente de las fiscalías, de manera directa, el control de las ejecutorias precisamente con ese fin específico, reforzando para ello las secciones, si fuera necesario.

Saturación de los puntos de encuentro familiar

En materia Civil, el informe de actividad del Ministerio Público alude a la "saturación de los puntos de encuentro familiar" como uno de los problemas más extendidos del ejercicio y detalla que "supone un empeoramiento respecto a 2024". En este caso sobresalen las fiscalías de Córdoba, Burgos y Madrid por reportar "listas de espera que impiden iniciar las visitas supervisadas durante meses tras la resolución que las acuerda".