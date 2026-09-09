La Universidad de Córdoba ultima una guía con recomendaciones sobre señales de alerta de posibles conductas suicidas

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora este jueves 10 de septiembre, la Universidad de Córdoba (UCO) indica que se encuentra ultimando una guía, con recomendaciones de señales de alerta, destinada a su comunidad universitaria. Este documento forma parte de las estrategias que la institución está acometiendo dentro del primer Plan de acción para la prevención, intervención y posvención de la conducta suicida, que la Universidad de Córdoba dio a conocer justo hace un año.

Eliana Moreno, directora de la Unidad de Atención Psicológica (UNAP), avanza que, además de la elaboración de esta guía, en el último año se han efectuado once acciones estratégicas de prevención de posibles conductas suicidas y de promoción del bienestar, de las que se han beneficiado y han participado 217 personas, principalmente alumnado de la UCO, casi un 90% del total, pero también profesorado y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas). Las acciones han consistido en talleres de habilidades emocionales y grupos de apoyo para personas con dificultades e intervención individual y grupal, en los que se han priorizado los casos que tenían algún tipo de indicadores de alarma, precisa la directora de la UNAP.

Eliana Moreno, responsable de la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Córdoba. / Manuel Murillo

Formar a la comunidad universitaria para detectar posibles señales de alarma

A través de esta guía y otras actuaciones, la UCO persigue formar a actores clave en la institución universitaria, como son decanos, vicedecanos, representantes estudiantiles, profesores y Ptgas para que puedan estar atentos a señales de posibles conductas suicidas u ofrecer una primera intervención o ayuda en caso de que fuera necesario, avanza Eliana Moreno.

Esta responsable universitaria expone que este jueves la UCO tiene previsto presentar, dentro de las estrategias de prevención de la conducta suicida, una campaña con mensajes que harán hincapié en cómo cambiar la forma de entender el suicidio, pasando de la cultura del silencio y del estigma a una cultura más basada en la apertura, el diálogo y la comprensión del suicidio, en la empatía y apoyo a quienes pasan por esta dificultad. Dentro de esta línea de trabajo, la UCO se encuentra revisando sus protocolos de actuación e intervención ante posibles conductas suicidas, recalca Moreno.

Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba / CÓRDOBA

Balance de la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Córdoba

Al margen de estas acciones más concretas de prevención de la conducta suicida, la Unidad de Atención Psicológica de la UCO atendió durante el pasado curso a 240 personas, que demandaban asistencia por problemas o situaciones relacionadas con la salud mental en general.

"Habitualmente, las personas que se dirigen a la UNAP son por problemas relacionados con desórdenes emocionales, que no tienen por qué llegar a ser trastornos, con diferentes niveles de gravedad; sintomatología derivada de ansiedad, depresión, afrontamiento de los estudios y cuestiones académicas, socialización, conflictos interpersonales, cómo manejar la frustración, entre otras cuestiones", detalla Eliana Moreno, quien precisa que algunas de estas personas atendidas en la UNAP también participaron en las acciones desarrolladas dentro del Plan de acción para la prevención de la conducta suicida de la UCO.