La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para hacerse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, tres espacios históricos de la capital cordobesa que podrían pasar a manos autonómicas. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba duplica la inversión destinada al mantenimiento de los colegios, con una partida que alcanza los 1,9 millones de euros frente a los 800.000 euros anteriores, con el objetivo de mejorar el estado de los centros educativos. Y en el ámbito de la investigación sanitaria, el proyecto cordobés Hera, centrado en la detección del cáncer de mama posparto, supera ya las 25.000 mujeres participantes, un avance que refuerza esta iniciativa para mejorar el diagnóstico de uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres.

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