La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La compra de los cines de verano, las obras de mejora en los colegios de la capital y el proyecto cordobés sobre la investigación del cáncer de mama posparto centran la actualidad de este miércoles
La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para hacerse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, tres espacios históricos de la capital cordobesa que podrían pasar a manos autonómicas. Por otra parte, el Ayuntamiento de Córdoba duplica la inversión destinada al mantenimiento de los colegios, con una partida que alcanza los 1,9 millones de euros frente a los 800.000 euros anteriores, con el objetivo de mejorar el estado de los centros educativos. Y en el ámbito de la investigación sanitaria, el proyecto cordobés Hera, centrado en la detección del cáncer de mama posparto, supera ya las 25.000 mujeres participantes, un avance que refuerza esta iniciativa para mejorar el diagnóstico de uno de los tumores más frecuentes entre las mujeres.
- La Junta inicia el procedimiento para quedarse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias de Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba duplica la inversión en el mantenimiento de colegios: dedicará 1,9 millones en vez de 800.000 euros
- El proyecto cordobés Hera para la detección del cáncer de mama posparto consigue la participación de más de 25.000 mujeres
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