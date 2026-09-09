La actualidad del miércoles 9 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La prevención del suicido con especial incidencia en hombres, las claves para que los pequeños afronten la vuelta al cole de forma progresiva y la colonización del avispón oriental en la ciudad abren la persiana informativa del día
Mañana se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y en este marco, en una sociedad cada más concienciada con la salud mental, una campaña pone el énsafis en el estigma masculino de ocultar el sufrimiento y no mostrar sus sentimientos, un hecho que lleva a que ellos copen la mayoría de casos de muertes por esta causa. Por otra parte, aunque sin salir del ámbito psicológico, el profesional en la materia, Domingo Hidalgo, analiza el impacto que supone para los niños pasar del ocio pleno del verano a la actividad escolar. El psicólogo aporta algunas claves para afrontar de forma progresiva la vuelta al cole. Por último, uno de los insectos que más han llamado la atención este verano Córdoba es el avispón oriental que ha colonizado, prácticamente, toda la ciudad. El IAS-CSIC muestra cómo se comporta esta especie invasora que ataca a la capital cordobesa.
- Las muertes por suicidio en hombres cuadruplican las de mujeres en Córdoba: "A muchos les enseñaron a aguantar, a no mostrar debilidad"
- Domingo Hidalgo, psicólogo: "Pasar del ocio a la actividad escolar de golpe puede generar estrés, hay que hacerlo de forma progresiva"
- Así 'coloniza' Córdoba el avispón asiático: atacan colmenas, roban crías de otros nidos y aprovechan la comida para gatos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
Deportes
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España
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