El Teléfono de la Esperanza lanza una campaña para prevenir el suicidio en Córdoba

El Teléfono de la Esperanza, una entidad de ámbito nacional, pero que cuenta con sede en Córdoba, en la calle Ingeniero Alfonso de Churruca, 16, ha lanzado la campaña «Cuando solo ves…NADA», con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este jueves 10 de septiembre. Esta campaña tiene como objetivo hablar de la vivencia de la persona en crisis y cómo el sufrimiento intenso puede hacer que esta persona perciba cada vez menos alternativas, además de hacer referencia a cómo el entorno a veces tampoco «ve nada» a causa de falsas creencias que dificultan detectar el sufrimiento y las señales, así como a aprender a preguntar y acompañar a tiempo.

Jesús Lázaro, psicólogo y voluntario del Teléfono de la Esperanza, indica que existen falsos mitos en torno al suicidio, como que las tentativas de suicidio sólo buscan llamar la atención, que se tratan de actos impulsivos que no se pueden evitar (cuando en la mayoría de los casos son actuaciones premeditadas), o que quien realmente verbaliza o manifiesta mediante gestos u otras acciones la posibilidad de suicidarse no lo va a hacer.

Cartel de la campaña del Teléfono de la Esperanza con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio. / CÓRDOBA

Para mejorar la prevención, este experto expone que es importante que cada vez más población disponga de información rigurosa sobre las señales de riesgo y los desencadenantes del suicidio, para ofrecer un espacio de escucha sin juicio y que las personas se sientan seguras para pedir ayuda.

Cartel informativo sobre la jornada organizada por el Teléfono de la Esperanza de Córdoba. / CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba acoge este jueves una importante jornada

Con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este jueves, el Teléfono de la Esperanza celebra, entre 10.00 y 12.00 horas, en la Diputación de Córdoba, la mesa redonda Hablemos del suicidio sin mitos, con la colaboración de la institución provincial y el Ayuntamiento de Córdoba, y la participación de expertos educativos y sanitarios. Intervendrán en esta jornada la jefa de Salud Mental del hospital universitario Reina Sofía, Carmen Prada; el psicólogo Guillermo García Carranza; José R. Ruiz Suárez, inspector de Educación y responsable del área estructural de educación en valores, diversidad educativa y convivencia, así como un profesional representante del Etpoep (Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional en Andalucía).

El Teléfono de la Esperanza está disponible las 24 horas del día, todos los días del año

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del teléfono 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. En Córdoba se cuenta además, con el teléfono 957470195. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00, y puede utilizarse desde la web de la entidad (telefonodelaesperanza.org). Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía, recalca Jesús Lázaro.

El psicólogo y voluntario Jesús Lázaro y la vicepresidenta y también voluntaria del Teléfono de la Esperanza, Josefina Santos. / Rafa Alcaide / EFE

Factores que se encuentran detrás de los intentos de suicidio

Entre los principales desencadenantes del suicidio en personas adultas suelen estar los problemas económicos, las rupturas sentimentales, consumo de sustancias, duelo por alguna pérdida o conflictos jurídicos, precisa Jesús Lázaro, mientras que en personas más jóvenes las causan son las rupturas, el aislamiento social, los problemas con amistades, dificultades por cuestiones de sexo y no aceptación de esta circunstancia por parte de la familia o amigos, entre otros motivos.

"Lo importante es entender y ponerse en los zapatos de la persona que pueda estar en un mayor riesgo de tener ideas suicidas, pues en ese momento esa persona no tolera las condiciones en la que se encuentra su vida y eso le puede llevar a pensar que si no hay cambios esa pueda ser la única vía. Hay que orientarla hacia mecanismos y personas expertas que la ayuden y no someterla a juicios de valor", añade este experto.

Un 10,6% más de peticiones de ayuda en 2025

En el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza ha recibido 87.623 peticiones de ayuda en España. Aunque el nivel de demanda mantiene niveles similares a los del año pasado en el mismo período (con un ligero aumento del 0.5%), las demandas relacionadas con conducta suicida han aumentado un 10.6% con respecto a 2025.

El teléfono sigue siendo el canal principal de atención entre los mayores de 35 años, con un 71.67%. Mientras, el uso del Chat de la Esperanza ha crecido un 32.64% y se consolida como vía de contacto para la población más joven, donde las consultas realizadas por menores de edad suponen un 28.2%.