La recuperación de la Mezquita-Catedral de Córdoba y el plan para agilizar licencias urbanísticas, premiados por los arquitectos andaluces

El proyecto de recuperación de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio sufrido el 8 de agosto de 2025 y el convenio impulsado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo) y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para agilizar la concesión de licencias han sido reconocidos en la primera edición de las distinciones Arquitectos de Andalucía.

Los galardones, promovidos por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) con motivo de su 25 aniversario, se entregarán este jueves, 10 de septiembre, en Huelva.

Reconocimiento a la recuperación de la Mezquita-Catedral

El proyecto desarrollado tras el incendio de la Mezquita-Catedral ha sido distinguido en la categoría de Defensa del patrimonio andaluz. El reconocimiento se dirige al Cabildo Catedral de Córdoba por la gestión de la intervención y a los arquitectos conservadores del monumento.

Según los datos facilitados por el Cabildo, algo más de un año después del incendio se ha ejecutado alrededor del 80% de los trabajos de recuperación y rehabilitación, mientras que la Comisión Provincial de Patrimonio ya ha aprobado la segunda fase.

Las actuaciones han incluido la limpieza y pintado de las naves afectadas, la reparación y sustitución de cubiertas, el desescombro de capillas, la recuperación y protección de retablos, la reconstrucción de la bóveda de la Capilla de la Expectación y el refuerzo estructural del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás.

Trabajos de recuperación tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / Manuel Murillo

También se han instalado apeos, tirantes y otros elementos de aseguramiento y se han desarrollado estudios técnicos sobre los elementos pétreos dañados. Todo ello se ha realizado, según el Cabildo, sin interrumpir la actividad religiosa y turística del monumento.

La segunda fase contempla, entre otras intervenciones, la recuperación interior del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás y de la Capilla de la Expectación, trabajos sobre los muros afectados y la sustitución de una columna gravemente dañada por el fuego.

Los trabajos están dirigidos por los arquitectos conservadores Gabriel Ruiz Cabrero, Gabriel Rebollo y Francisco Solano Rebollo Piriz.

El convenio para las licencias, reconocido como buena práctica

El CACOA ha distinguido también como buena práctica profesional el convenio suscrito por el COACo y la Gerencia de Urbanismo para reducir los tiempos de tramitación de las licencias urbanísticas.

El acuerdo se firmó en julio de 2024 y, desde enero de 2025, permite al Colegio de Arquitectos emitir informes técnicos urbanísticos que verifican previamente los proyectos antes de su tramitación ante Urbanismo.

El sistema es voluntario para ciudadanos y promotores y está amparado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Desde su puesta en marcha, el COACo asegura haber recibido alrededor de 350 solicitudes y cifra en unos seis meses el tiempo medio transcurrido entre el registro de la petición en el Colegio y la notificación de la licencia.

El decano del COACo, Víctor Manuel Díaz Huerta, ha destacado el resultado del modelo y la colaboración entre los técnicos de ambas instituciones. El Colegio estudia ahora ampliar el convenio a otros trámites, como las calificaciones provisionales de VPO, las alineaciones y rasantes y los informes de asimilados fuera de ordenación.

También se contempla extender acuerdos similares a otros ayuntamientos de la provincia, mientras que, según el COACo, colegios profesionales de otros puntos de España se han interesado por la experiencia cordobesa.

Otros reconocimientos

Entre los distinguidos figura también el Grupo de Arquitectas y Arquitectos Voluntarios de Emergencias (GAVE) por sus intervenciones en situaciones como la dana de Valencia, el tren de borrascas y el terremoto de Granada.

Los premios reconocen asimismo el proyecto de renovación urbana de Santa Adela, en Granada; el itinerario paisajístico del estuario norte del Odiel, en Huelva; la rehabilitación energética del conjunto residencial Las Protegidas-Virgen de la Capilla, en Jaén; y un proyecto de investigación sobre madera de chopo estructural promovido por la Universidad de Granada y Antolino Estructuras de Madera, entre otras iniciativas.