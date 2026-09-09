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El PSOE critica que Córdoba afronte otra Semana Europea de la Movilidad sin servicio público de bicicletas

Antonio Hurtado reclama al Gobierno municipal que desarrolle el Plan Bici Ciudad aprobado en febrero y avance en carriles bici, seguridad y sensibilización

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El PSOE de Córdoba ha criticado que la ciudad vuelva a celebrar la Semana Europea de la Movilidad, prevista del 16 al 22 de septiembre, sin disponer de un servicio público de alquiler de bicicletas.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, ha recordado que el Pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado mes de febrero una moción para elaborar un Plan Bici Ciudad, en el que se contemplaba la puesta en funcionamiento de este servicio.

Según Hurtado, el documento debía definirse en colaboración con la Plataforma Carril Bici y la Federación de Asociaciones Vecinales, aunque asegura que hasta ahora no tiene constancia de que se haya producido ningún contacto con estas entidades.

Más carriles y mayor seguridad

El portavoz socialista ha reclamado al alcalde, José María Bellido, una apuesta más decidida por la bicicleta como medio de transporte urbano y ha pedido ampliar la red de carriles bici para mejorar su continuidad, protección y mantenimiento.

Hurtado ha cuestionado la utilidad de las ciclocalles señalizadas únicamente mediante pintura sobre la calzada y considera necesario avanzar hacia infraestructuras que proporcionen mayor seguridad a los ciclistas.

A su juicio, la percepción de inseguridad frente a los vehículos a motor es uno de los factores que limita el uso de la bicicleta en Córdoba. El PSOE plantea también reforzar las campañas de sensibilización sobre sus ventajas como alternativa para desplazamientos urbanos cortos y medios.

Recuperar un servicio público de bicicletas

Hurtado ha lamentado que Córdoba, después de haber sido una de las ciudades pioneras en disponer de un sistema público de bicicletas, se encuentre actualmente, según sostiene, entre las pocas capitales españolas que carecen de este servicio.

El portavoz socialista ha criticado asimismo la programación de la Semana Europea de la Movilidad, que considera insuficiente para promover un cambio hacia formas de transporte más sostenibles.

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El PSOE reclama que el Ayuntamiento reactive los compromisos incluidos en el Plan Bici Ciudad y utilice esta celebración para avanzar en medidas concretas que favorezcan el uso cotidiano de la bicicleta.

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