El proyecto cordobés Hera para la detección del cáncer de mama posparto consigue la participación de más de 25.000 mujeres

El proyecto Hera, una investigación biomédica impulsada desde Córdoba por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) para la detección precoz del cáncer de mama posparto, ha conseguido la participación de más de 25.000 mujeres en su segunda fase de desarrollo. Como ha explicado el director del proyecto, el oncólogo Juan de la Haba, para esta segunda fase se precisaba de la recogida de 15.000 muestras de leche materna, que se han conseguido, mientras que la encuesta epidemiológica sigue abierta para todas las que quieran participar. El objetivo, ha proseguido el oncólogo, es que para los años 2029-2030 estén terminadas tanto la primera como la segunda fase.

La investigación pretende identificar posibles biomarcadores del cáncer de mama posparto en la leche materna para luego desarrollar un test capaz de anticipar el riesgo de padecer la enfermedad. Según ha detallado De la Haba, entre la primera y la segunda fase de la investigación se han detectado diez pacientes que han desarrollo cáncer de mama posparto. El reconocido oncólogo ha recordado que el proyecto Hera lleva desarrollándose desde hace ya más de diez años y "estamos encontrando realmente que existe una relación entre cáncer de mama y el embarazo o la lactancia".

Presentación de los últimos datos del proyecto Hera, en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Dimensión social del proyecto Hera

Para De la Haba, uno de los aspectos más positivos de este proyecto es la colaboración y la dimensión social que ha conseguido. El oncólogo ha señalado que la segunda fase, pese a ser "ambiciosa" por requerir de esas 15.000 muestras, ha conseguido superarse y con cifras "importantes" y de mujeres repartidas por toda la geografía española. Además, ha añadido, supone "una oportunidad para poder acceder a un proyecto de investigación" para personas que no tienen nada que ver con la ciencia o la salud.

Avance de resultados

De la Haba ha insistido en que todavía se mantiene "prudencia científica" a la hora de comentar ciertos resultados, aunque sí ha avanzado algunas claves como que se están "empezando a ver algunas alteraciones que son muy interesantes de la mama derecha con respecto a la mama izquierda", aunque esto todavía precisa de "validación". Además, entre las mujeres que desarrollaron cáncer de mama posparto participantes en la primera fase ya se están empezando a ver cosas que se repiten en todas ellas.

Un momento de la rueda de prensa para presentar los resultados del proyecto Hera, celebrada en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Células inmunológicas y destete abrupto

Por otro lado, De la Haba ha comentado que el mismo grupo de investigación -Grupo de Nuevas Terapias en Cáncer del Imibic- también ha comprobado que "el destete abrupto implica la aparición de células inmunológicas en el tejido mamario que, lejos de ejercer una defensa, lo que hacen es que el tejido mamario esté desprotegido". Como ha recordado el oncólogo, el cuerpo genera células tumorales prácticamente a diario, pero el sistema inmunológico las destruye. Sin embargo, ha añadido De la Haba, durante la lactancia y en el periodo posterior a la misma se produce una ventana de riesgo debido al ambiente inmunológico deprimido.

De la Haba ha dado estos resultados en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba, una de las muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que está colaborando con el proyecto Hera. Como ha manifestado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, tanto el Ayuntamiento como las federaciones española y andaluza de municipios y provincias seguirán prestando su colaboración a la iniciativa.