La plataforma 'Aeropuerto Ya' de Córdoba lamenta la reducción de vuelos en noviembre y enero con Barcelona

La Plataforma Aeropuerto Ya ha expresado este miércoles su "profunda desolación" ante la reducción de vuelos en noviembre y la pausa de vuelos en enero por parte de Vueling, tal y como adelantó la semana pasada CÓRDOBA en exclusiva. Algo que, según la plataforma, "no puede deberse a las cifras de ocupación", ya que "los niveles de ocupación de la ruta Córdoba-Barcelona se encuentran por encima de otras conexiones" de la compañía en España, "las cuales no han sido canceladas".

Así lo ha indicado la plataforma en una nota en la que ha detallado que las cifras publicadas por AENA, como gestor y empresa responsable del aeropuerto, "arrojan un tráfico de 26.652 pasajeros en 181 vuelos, y puesto que la aeronave para la ruta Córdoba Barcelona es un A320 con 180 plazas, la ocupación media arrojada en estos diez meses y medio (primer vuelo 18 de septiembre) es del 82%, con un mínimo del 73% en diciembre y un pico del 91% en febrero".

A la espera de las cifras de agosto, y según la plataforma, el valor de ocupación de la ruta ODB-BCN "en absoluto está en valores que pongan en peligro la viabilidad económica de la ruta". El colectivo indica que "el nivel de ocupación de las conexiones entre Córdoba y Barcelona no son el motivo de la reducción de frecuencias en noviembre o de la eliminación de la ruta en enero".

Igualmente, ha agregado que "la conexión con Palma de Mallorca podría haberse mantenido con voluntad política, ya que el nivel de ocupación fue superior al de conexiones presentes en otras ciudades", mientras que la conexión con Barajas (Madrid) también "podría ser una realidad si las administraciones hubieran trabajado por esa conexión, complementado la ruta a Barcelona en días alternos, dando más y mejores opciones de llegar a la ciudad por aire y desde otros destinos".

La plataforma ha agradecido a Vueling su "apuesta por Córdoba" pero ha animado "a otras empresas a entrar en el aeropuerto y cubrir la demanda que Vueling no quiere atender".

Por otro lado, en el ámbito político de la gestión y promoción de la infraestructura, ha lamentado seguir "sin el control de pasaportes, un año y medio después", una "mentira más del Gobierno", a la vez que ha criticado que la "dejadez" de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía.