Las muertes por suicidio en hombres cuadruplican las de mujeres en Córdoba: "A muchos les enseñaron a aguantar, a no mostrar debilidad"

En una sociedad cada vez más concienciada con el cuidado de la salud mental, desde hace unos años cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Con motivo de esta jornada, la Federación Salud Mental Andalucía (en la que está integrada la asociación Asaenec de Córdoba) y el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) lanzan este año una campaña para recalcar el hecho de que los hombres concentran la mayoría de suicidios que se registran en Andalucía y también en Córdoba.

Según recogen ambas entidades, «durante anteriores generaciones a muchos hombres les enseñaron a aguantar, a no mostrar debilidad y a resolver sus problemas solos», pero la Federación Salud Mental Andalucía y el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental proponen que se cuestionen estas ideas e insta a los varones a que no se sientan mal por pedir ayuda cuando sientan que necesitan asistencia para mejorar su salud mental.

Mesa informativa para concienciar sobre la prevención del suicidio, instalada por el Teléfono de la Esperanza en 2025 en Córdoba. / CÓRDOBA

Cifras más negativas para los hombres en Andalucía y Córdoba

Los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que 733 personas murieron por suicidio en Andalucía durante 2025: 560 hombres (76,4% del total) y 173 mujeres (23,6%), mientras que el año anterior, en 2024, fallecieron por este mismo motivo 815 personas en Andalucía, 650 hombres (80% del total)) y 197 mujeres (20%).

En el caso de Córdoba, la brecha de suicidios entre hombres y mujeres también resulta especialmente significativa. Durante el pasado año, el INE contabilizó 72 suicidios, 59 de hombres (82%) y 13 de mujeres (18%), por lo que el dato de los varones cuadriplicó al de las féminas. En 2024 se contabilizaron en la provincia cordobesa 81 suicidios, 64 de hombres (79%) y 17 de mujeres (21%), mientras que en 2023 fueron 82, 70 de hombres (85,3%) y 12 de mujeres (14,7%).

Jaén tiene la tasa más alta de suicidio por cada 100.000 habitantes

En cuanto al resto de provincias andaluzas, en 2025 (según los datos provisionales del INE) se produjeron 66 suicidios en Almería (con 52 casos de hombres, un 78,8%); 88 en Cádiz (71 de hombres, un 80,7%); 92 en Granada, de los que 66 son de varones (71,7%); Huelva (59, con 51 de hombres, un 86,4%); Jaén (68, de los que 51 son de varones, un 75%); 136 (Málaga, con 106 de hombres, 78%) y 152 (Sevilla, con 104 de hombres, un 68,4%).

Existen diferentes factores que influyen en el origen de conductas suicidas. / CÓRDOBA

Al analizar los datos de fallecimientos por autolisis en las provincias andaluzas durante el pasado año, la tasa más alta de suicidio por cada 100.000 habitantes la anotó el INE en Jaén, 10,99 defunciones, seguida por Huelva, con 10,91. Granada ocupó el tercer lugar, con 9,68; Córdoba, el cuarto, con 9,31; y Almería, el quinto, con 8,50. Estas cinco provincias se situaron por encima de la tasa andaluza, que fue de 8,41.

Por debajo de la tasa andaluza estuvieron Sevilla, con 7,65; Málaga, con 7,55; y Cádiz, con 6,96 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. En años anteriores, la tasa en Córdoba fue en 2024 y 2023 de 10,6; de 9,2 en 2022 y de 12,3 en 2021.

Las mujeres piden más ayuda psicológica que los hombres. / EFE

El teléfono 024, un servicio gratuito disponible las 24 horas del día

En el conjunto de Andalucía, la tasa masculina de suicidios alcanzó en 2025 los 13,05 fallecimientos por cada 100.000 hombres, frente a los 3,91 por cada 100.000 mujeres. La tasa de mortalidad por suicidio entre los hombres fue, por tanto, más de tres veces superior que la de las mujeres en la región. Las provincias andaluzas con una tasa de suicidios en hombres por cada 100.000 habitantes más elevada que la media regional, fueron Huelva, con 19 casos; seguida de Jaén, con 16,64; Córdoba, 15,6; Granada, 14,11; y Almería, 13,1, mientras que por debajo del indicador andaluz estuvieron Málaga (12,04); Cádiz (11,41) y Sevilla (10.73).

Juan Guijo, presidente de Asaenec, entidad integrada en la Federación Salud Mental Andalucía. / Manuel Murillo

La Federación Salud Mental Andalucía y el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental recuerdan que las personas con pensamientos suicidas o que atraviesen una situación de intenso sufrimiento emocional cuentan con un teléfono al que se puede llamar, el 024. Este servicio estatal es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. También atiende a familiares y personas allegadas. Además, resaltan que, ante una situación de emergencia o riesgo inmediato para la vida, debe llamarse al 112 o acudir al servicio de urgencias más próximo.