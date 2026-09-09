Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 9 de septiembre de 2026
Esta la agenda de actos prevista para esta jornada
Publicación
‘Averroes: la luz de la razón. Homenaje poético y encuentros literarios entre Córdoba y Marrakech’
El Palacio de Orive acogerá la presentación de esta antología poética, preparada por Manuel Gahete y José Sarria, en la que han participado 120 poetas de 14 países y 9 traductores. Se trata de un proyecto literario de carácter internacional que va a celebrar el 900 aniversario del nacimiento de Averroes (Ibn Rushd) en Córdoba.
CÓRDOBA. Palacio de Orive
Plaza de Orive, 2.
19.00 horas.
Muestra
‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’
Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Exposición
‘Lo que queda entremedias’
Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Exposición
‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central
La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.
CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.
Ronda del Marrubial, s/n.
De 08.30 a 14.30 horas.
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Córdoba se asa también de noche y un pueblo de la provincia registra una de las temperaturas nocturnas más altas de España
- Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
- Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
- Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda