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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 9 de septiembre de 2026

Esta la agenda de actos prevista para esta jornada

Presentación de ‘Averroes: la luz de la razón. Homenaje poético y encuentros literarios entre Córdoba y Marrakech’

Presentación de ‘Averroes: la luz de la razón. Homenaje poético y encuentros literarios entre Córdoba y Marrakech’ / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

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Publicación

‘Averroes: la luz de la razón. Homenaje poético y encuentros literarios entre Córdoba y Marrakech’

El Palacio de Orive acogerá la presentación de esta antología poética, preparada por Manuel Gahete y José Sarria, en la que han participado 120 poetas de 14 países y 9 traductores. Se trata de un proyecto literario de carácter internacional que va a celebrar el 900 aniversario del nacimiento de Averroes (Ibn Rushd) en Córdoba.

CÓRDOBA. Palacio de Orive

Plaza de Orive, 2.

19.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.

CÓRDOBA. Biblioteca Central Antonio Gala.

Ronda del Marrubial, s/n.

De 08.30 a 14.30 horas.

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