Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 9 de septiembre de 2026

Publicación

‘Averroes: la luz de la razón. Homenaje poético y encuentros literarios entre Córdoba y Marrakech’

El Palacio de Orive acogerá la presentación de esta antología poética, preparada por Manuel Gahete y José Sarria, en la que han participado 120 poetas de 14 países y 9 traductores. Se trata de un proyecto literario de carácter internacional que va a celebrar el 900 aniversario del nacimiento de Averroes (Ibn Rushd) en Córdoba.

CÓRDOBA. Palacio de Orive Plaza de Orive, 2. 19.00 horas.

Muestra

‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

Hasta el 20 de septiembre se podrá visitar la muestra Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja. Baroja fue un artista polifacético perteneciente a una influyente saga familiar dedicada a la cultura.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Exposición

‘Lo que queda entremedias’

Exposición ganadora de la quinta edición de la convocatoria NUR, organizada en colaboración con PHotoESPAÑA, presenta la obra de los artistas Taysir Batniji, Tamara Kalo y Tanya Traboulsi, bajo el comisariado de Ana Belén García Mula.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Exposición

‘Historia y memoria con nombre de mujer’ en la Biblioteca Central

La muestra se erige como un necesario homenaje a las mujeres cordobesas que sufrieron la violencia y la intolerancia durante la contienda y el franquismo. A través de 16 paneles didácticos, la exposición recorre un siglo XX políticamente convulso, desde la proclamación de la II República en 1931 hasta la Transición en 1975.