Los fallecidos en Córdoba el miércoles 9 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 10 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Teresa Cruz Muñoz

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Bernardo Trenas Márquez

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La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio San Rafael.