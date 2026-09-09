Dance-fit, K-pop o bienestar emocional: abierta la inscripción a los talleres de Participación Ciudadana en Córdoba

La Delegación de Participación Ciudadana ha presentado este miércoles su nuevo programa de talleres destacando el K-pop y el Dance-fit como sus principales novedades. Con el objetivo de llegar a los 10 distritos de la ciudad y a todas las edades, la oferta del nuevo curso incorpora 15 nuevos talleres que harán que las horas de la oferta anterior aumenten en 608.

La Delegada de Participación Ciudadana, Eva Contador, ha presentado este renovado catálogo de actividades que abre mañana su plazo de inscripción y se extenderá hasta el próximo 18 de septiembre. Contador ha destacado que estos talleres, que se desarrollarán desde octubre hasta mayo del 2027, surgen como fruto de la "colaboración y escucha de los colectivos y asociaciones por parte de los técnicos de participación y de los consejos de distrito, para así poder atender todas las demandas de los ciudadanos.

Eva Contador presenta el nuevo programa de Participación Ciudadana. / CÓRDOBA

Las actividades más novedosas este año girarán en torno al Dance-fit, al K-pop y al bienestar emocional y antiestrés. Contador ha relatado también el sinfín de actividades que completan el programa, que van desde manualidades recicladas, pintura inclusiva y multideporte hasta una escuela de espalda, fotografía con móvil y paseos por la ciudad.

Oferta accesible y de proximidad

Las inscripciones a los talleres podrán realizarse desde mañana y hasta el 18 de septiembre a través de este enlace, en las redes sociales de la Delegación de Participación Ciudadana y en los centros cívicos.

Por último, Contador ha destacado que el objetivo es crear una oferta "accesible y de proximidad" para fomentar así la convivencia y la participación ciudadana en los barrios, y de esta forma "dar vida" a los centros cívicos ya que estos son "su casa y su barrio".