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Quinta convocatoria ciudadana

Córdoba vuelve a sacar las sillas a la calle por sus cines de verano: 'Metrópolis' o 'El acorazado Potemkin' en Santa Marina

La reivindicación llega a Conde de Priego tras pasar por la Fuenseca, San Agustín, la Magdalena y Capuchinos

Convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano en Santa Marina.

Convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano en Santa Marina. / Chencho Martínez

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La plaza de Conde de Priego, en el barrio de Santa Marina en Córdoba, ha acogido esta noche la quinta convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano. Bajo el lema "Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas", la iniciativa ha invitado de nuevo a la ciudadanía a acudir con su propia silla y compartir una proyección al aire libre. Tras las acciones celebradas en las plazas de la Fuenseca, San Agustín, la Magdalena y Capuchinos, la reivindicación ha llegado este miércoles a Santa Marina.

En esta ocasión, la proyección ha adoptado la forma de una pieza de videocreación que mezcla fragmentos de Metrópolis, El acorazado Potemkin, El Cristo de los Faroles y Aprendiendo a morir con grabaciones propias, acompañada por música en directo. El montaje ha reunido imágenes de distintas épocas y procedencias en una nueva experiencia compartida en la plaza.

Córdoba La plaza de Conde de Priego, en Santa Marina, acoge esta noche, miércoles 9 de septiembre, a las 22:00 horas, la quinta convocatoria ciudadana en defensa de los cines de verano de Córdoba, espacios estrechamente ligados a la vida cultural, vecinal y sentimental de la ciudad. Bajo el lema «Si los cines de verano no abren, abrimos las plazas», la iniciativa invita de nuevo a la ciudadanía a acudir con su propia silla y compartir una proyección al aire libre

Proyección al aire libre en la plaza Conde de Priego. / Chencho Martínez

La "amenaza" sobre los cines de verano

Como han indicado desde la organización, "la iniciativa surge ante la amenaza que pesa sobre los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, espacios que durante décadas han formado parte de la memoria de varias generaciones de cordobeses y cordobesas".

"Más allá de cualquier expediente, trámite administrativo o situación urbanística concreta, la convocatoria quiere llamar la atención sobre el valor cultural, patrimonial e inmaterial de estos lugares. Los cines de verano no son únicamente solares o parcelas: son espacios de encuentro, convivencia y memoria colectiva que forman parte de la identidad de Córdoba", han insistido.

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También han recordado que estas acciones no están promovidas por ningún organismo, partido político, asociación ni institución, sino que "se trata de una invitación ciudadana abierta a todas las personas que quieran participar y contribuir a mantener viva esta reivindicación".

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