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Galardones

¿Eres de Córdoba y te gusta la historia, la fotografía o el arte? Los Premios Ejército 2027 repartirán 60.000 euros

La Subdelegación de Defensa en Córdoba anima a los cordobeses a participar en la 61ª edición de los galardones, abiertos a trabajos de pintura, fotografía, periodismo, vídeo, investigación y proyectos educativos

Militares del Grupo Táctico de Muy Alta Disponibilidad de la BRI X durante el ejercicio de evaluación.

Militares del Grupo Táctico de Muy Alta Disponibilidad de la BRI X durante el ejercicio de evaluación. / CÓRDOBA

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

¿Te interesa la historia militar, la fotografía, la pintura o el periodismo? La Subdelegación de Defensa en Córdoba anima a artistas, creadores, investigadores, profesionales de la comunicación y centros educativos a participar en los Premios Ejército 2027, un certamen que alcanza su 61ª edición y que repartirá 60.000 euros en premios.

La convocatoria está dirigida a participantes de todo el territorio nacional y contempla distintas disciplinas relacionadas con la historia, las actividades y los valores del Ejército de Tierra. Entre ellas se encuentran la pintura, miniaturas militares, fotografía, enseñanza escolar, investigación en historia militar, humanidades y ciencias sociales, vídeo y periodismo.

Los trabajos podrán abordar diferentes aspectos del Ejército de Tierra, tanto de su historia como de su actividad actual. Entre las temáticas propuestas figuran las misiones internacionales, la campaña antártica, la protección del medio ambiente, las tradiciones y valores de la institución, la cooperación con autoridades civiles y las historias y hazañas de sus integrantes.

Premios de hasta 6.000 euros

La convocatoria ofrece diferentes cuantías económicas según la modalidad. En pintura genérica y pintura histórica se concederán premios de 5.000 euros, mientras que fotografía contempla galardones de 3.000 euros.

Por su parte, las modalidades de vídeo y periodismo cuentan con premios de 4.000 euros, mientras que la investigación gran formato alcanza los 6.000 euros.

Los aficionados a las miniaturas militares también tienen su espacio en el certamen, con modalidades máster y estándar y premios de entre 1.000 y 4.000 euros, además de trofeos.

La convocatoria incluye asimismo a los estudiantes. La disciplina de enseñanza escolar cuenta con seis categorías para alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, así como para estudiantes de Educación Especial. Cada categoría está dotada con 3.000 euros y un trofeo para el centro educativo ganador.

¿Quién puede participar?

Los Premios Ejército 2027 están abiertos a autores nacionales y extranjeros mayores de 18 años en las disciplinas dirigidas a personas físicas. En el caso de enseñanza escolar, podrán participar centros docentes públicos y privados, concertados y no concertados.

Imagen de uno de los galardones.

Imagen de uno de los galardones. / Córdoba

La edición de 2027 tendrá además como referencia el tercer centenario de la publicación de las Reflexiones Militares del marqués de Santa Cruz de Marcenado, una de las principales efemérides incorporadas a esta convocatoria.

Fechas para participar en los Premios Ejército 2027

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto desde el 3 de noviembre de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027.

Posteriormente, la presentación de las obras y trabajos se realizará, con carácter general, entre el 4 de febrero y el 8 de abril de 2027, aunque cada disciplina cuenta con sus propias condiciones y plazos.

Las bases completas y los modelos de solicitud están disponibles en la página oficial de los Premios Ejército y en la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa.

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La Subdelegación de Defensa en Córdoba anima así a los distintos colectivos de la provincia a participar en un certamen que busca acercar a la sociedad la historia y la actividad del Ejército de Tierra a través del arte, la investigación, la comunicación y la educación.

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