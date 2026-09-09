'Córdoba Eterna' llevará la alta costura y la artesanía cordobesa a la Noche del Patrimonio

La alta costura, la artesanía y el patrimonio de Córdoba se unirán el próximo 11 de septiembre en la Plaza de Capuchinos y la Cuesta del Bailío con la celebración de Córdoba Eterna, un desfile impulsado por Mancini Costura e incluido en la programación de la Noche del Patrimonio.

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), se suma a esta iniciativa mediante la marca Córdoba Dmoda, con la que busca respaldar y promocionar el talento y la creación vinculados al sector de la moda cordobesa.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha destacado que Córdoba Eterna supone "una oportunidad única en la que patrimonio y diseño se unen de una manera muy especial".

31 diseños para reinterpretar la identidad de Córdoba

La propuesta reunirá 31 diseños en un desfile que pretende ir más allá del formato tradicional para convertirse en un encuentro multidisciplinar en torno a la cultura cordobesa.

Moda, artesanía, pintura, ilustración, joyería y música se integrarán en una puesta en escena concebida como un homenaje a Córdoba, a su patrimonio y a los profesionales que mantienen vivos sus oficios y su capacidad creativa.

Según ha explicado Romero, el proyecto ofrece "una novedosa mirada sobre la identidad y el legado de la capital" y reivindica el patrimonio no solo como aquello que se hereda y se conserva, sino también como aquello que las nuevas generaciones son capaces de crear y transmitir.

Noche del Patrimonio 2026 en Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

Creadores cordobeses de distintas disciplinas

Córdoba Eterna contará con la participación de diferentes artistas y profesionales cordobeses. En el apartado de pintura e ilustración, la colección incorporará las aportaciones de Javier Ledesma, Clara Gómez Campos y el ilustrador Julio Muñoz, cuyas propuestas dialogarán con el imaginario y la identidad de la ciudad.

La artesanía y los oficios tradicionales también tendrán un papel destacado. La propuesta contará con la joyería escultórica de Álvaro Larrosa Furest, la sombrerería tradicional de Sombrerería Miranda, la artesanía floral de Jaleo Design y la participación de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria.

Música en directo para completar el desfile

La puesta en escena se completará con una ambientación musical creada específicamente para el evento. La Banda de Música La Estrella y la cantaora Lucía Leiva serán las encargadas de aportar la banda sonora a una propuesta que pretende conectar moda, tradición y patrimonio.

'Córdoba Eterna', dentro de la Noche del Patrimonio

El desfile formará parte de la programación de la Noche del Patrimonio, una celebración compartida por las Ciudades Patrimonio de la Humanidad que combina patrimonio, arte, cultura y tradición.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha animado a la ciudadanía a participar tanto en Córdoba Eterna como en el conjunto de actividades programadas con motivo de esta jornada, que busca reforzar la proyección de Córdoba como referente cultural.

Con esta iniciativa, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba respaldan una propuesta que sitúa a los creadores locales, la moda cordobesa y los oficios tradicionales en algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.