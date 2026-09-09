El concejal José Carlos Ruiz se presenta para liderar la candidatura de IU Córdoba a las elecciones municipales

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, José Carlos Ruiz, se ha postulado este miércoles para liderar la candidatura de su partido y, previsiblemente, de la coalición de izquierdas que resulte, de cara a las elecciones municipales del próximo año.

Así lo ha anunciado en sus redes sociales este cordobés de 36 años, quien ha explicado que da el paso por «compromiso con una ciudad, con su gente» y por «responsabilidad de dar el paso cuando llega el momento». En su publicación también asegura afrontar el proceso «ilusionado» y «con profundo respeto a la militancia».

Ruiz ha señalado que «es momento de volver a creer» y ha aludido a algunos de los problemas que atraviesa la ciudad, como las dificultades de acceso a la vivienda o la situación de las barriadas periféricas, que «merecen ser escuchadas». También ha apelado a la organización vecinal para «abrir caminos que parecían imposibles».

Ruiz es concejal en Capitulares desde 2024, cuando Carmen García, representante de Podemos, renunció a su cargo.

Sobre José Carlos Ruiz

Nacido en Villarrubia y criado en la Cañada Real Soriana, José Carlos Ruiz es técnico en Redes y Sistemas Informáticos. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al ámbito del comercio, mientras que su compromiso social se refleja en su afiliación a CCOO y en los cuatro años que estuvo al frente de la Asociación Vecinal Cañada Real Soriana de Villarrubia.

Reconocido en el ámbito vecinal por su implicación desde temprana edad, Ruiz ha sido también miembro de la vocalía juvenil y del consejo de distrito.

José Carlos Ruiz, concejal de Hacemos Córdoba. / CÓRDOBA

Además, ha tenido una participación destacada en el movimiento vecinal y LGTBI. Participó activamente en la creación de la Plataforma Córdoba por la Diversidad y en el primer Orgullo celebrado en la ciudad, y en 2022 recibió el premio Ser quien soy de la Diputación de Córdoba.

Pactos y proceso por concretar

Izquierda Unida Córdoba se encuentra actualmente inmersa en un proceso de elaboración programática que se intensificará durante el último trimestre del año y que culminará en diciembre con el programa municipal con el que concurrirá a las elecciones de 2027.

De manera paralela, la formación trabaja también en definir la fórmula con la que se presentará a los comicios. Se espera que pueda reeditarse la coalición de Hacemos Córdoba, en la que se integran fuerzas ecologistas, Podemos o Más País, entre otras, y que en el actual mandato cuenta con cuatro concejales, uno menos que en el anterior, como tercera fuerza más votada.

Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento y anterior candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento. / A.J.González

Respecto al cabeza de lista de IU, el proceso está previsto que culmine en el último trimestre del año tras un periodo de reflexión y debate entre la militancia, con el objetivo de resolver esta cuestión desde el consenso, la participación y la responsabilidad política.

Cabe recordar que la Coordinadora Local trasladó también de forma unánime su apoyo a José Carlos Ruiz, al que ha reconocido su compromiso en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.