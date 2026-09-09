El camping de lujo Camp Bio abrirá en Córdoba en 2028 tras una inversión de 19 millones

El proyecto turístico Camp Bio, un camping de lujo impulsado por la empresa Altanea en el entorno del Jardín Botánico de Córdoba, abrirá sus puertas en el año 2028. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de la promotora, que han detallado que las obras de construcción comenzarán en el año 2027, toda vez que ya se ha solicitado la licencia necesaria. Desde Altanea han explicado que Camp Bio nace como "un nuevo modelo de turismo pionero en España que se aleja de la masificación, los apartamentos turísticos y hoteles en el centro de las ciudades". La inversión global que supondrá este proyecto es de 19 millones de euros y se crearán más de 40 empleos directos y otros 50 indirectos.

El proyecto ha logrado ya la autorización ambiental unificada por parte de la Junta de Andalucía, administración que se ha encargado también de supervisar toda la tramitación arqueológica. Sobre esto último, los impulsores del proyecto comentan que en las catas y prospecciones arqueológicas no se han hallado restos de relevancia, pero sí han quedado establecidos ya las correspondientes condiciones de protección para hacer compatible la conservación de los valores patrimoniales existentes con el desarrollo del camping.

Gráfico del futuro campamento de ocio Camp Bio. / CÓRDOBA

Un modelo de alojamiento con poca presencia en la ciudad

El camping de lujo (o glamping) Camp Bio se ubicará en una parcela ubicada junto al río y detrás de la Facultad de Medicina y de los Colegios Mayores, y junto a los terrenos de la Huerta Cabritera (instalaciones de Etea). Será el primer glamping de lujo en el perímetro de un casco urbano de una ciudad turística y, como comentan desde Altanea a Diario CÓRDOBA, supondrá que la ciudad incorpore un modelo de alojamiento sin presencia en el territorio. Sus promotores lo definen como "una propuesta vinculada a la naturaleza, el bienestar y las experiencias, pero plenamente complementaria con los grandes atractivos culturales, gastronómicos y patrimoniales de Córdoba".

Un operador de referencia

La futura instalación, han continuado desde Altanea, contará además con un "operador de referencia de ámbito nacional e internacional, cuya experiencia y know-how permitirán incorporar a Córdoba modelos de gestión ya consolidados en este segmento turístico". Su participación, consideran desde Altanea, "supondrá igualmente una nueva vía de promoción de la ciudad entre públicos interesados en un turismo diferente al alojamiento urbano convencional".

Recreación virtual de las zonas de autocaravanas y piscina. / CÓRDOBA

Relación de la ciudad con el río Guadalquivir

Los promotores de Camp Bio han recordado también que este campamento urbano se sitúa en un ámbito "llamado a desempeñar un papel relevante dentro de la transformación urbana de Córdoba y de la recuperación de su relación con el río Guadalquivir". En concreto, el proyecto se integra en el entorno sobre el que el Ayuntamiento está impulsando Edilquivir -una actuación municipal dotada con más de 20 millones de euros y dirigida a recuperar y activar para la ciudad espacios tradicionalmente deprimidos del entorno fluvial-.

El objetivo es, han asegurado, que Camp Bio sea "una pieza de esa nueva relación entre ciudad, río, patrimonio, naturaleza y actividad económica, incorporando inversión privada y actividad turística a un ámbito objeto de una importante estrategia pública de regeneración".

Vista áerea del proyecto que se ubicará detrás de Medicina. / CÓRDOBA

"Proteger el patrimonio no significa inmovilizar el territorio. Significa conocerlo, respetarlo y hacer que cualquier nueva actuación se adapte a él. Ese ha sido nuestro criterio desde el primer día y seguirá siéndolo durante la construcción y posterior explotación de Camp Bio", han finalizado los promotores del camping, que han agregado que "no hemos intentado adaptar el patrimonio al proyecto; hemos hecho que el proyecto se adapte al terreno y a las exigencias de protección".