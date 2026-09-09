Andalucía refuerza la prevención ante el riesgo de conductas suicidas en los centros educativos: "La estrategia fundamental es aprender a identificar las señales de alarma"

No existen datos oficiales de cuántos casos de intento de suicidio o de suicidio se han podido producir en los centros educativos de Andalucía en los últimos años, pero sí que existe una creciente preocupación en torno a este problema, lo que llevó a la Junta de Andalucía a aprobar en octubre de 2023 el Protocolo de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones del alumnado.

Fuentes de la Delegación de Educación de Córdoba indican que más que un aumento de casos de este tipo de problema, lo que se ha incrementado en los últimos tiempos es la labor de prevención y detección de posibles conductas suicidas y autolesivas. Según la Delegación, estas actuaciones se integran en los proyectos educativos de los centros a través del Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de Convivencia, el Plan de Bienestar y Protección, así como diferentes programas relacionados con la promoción de hábitos de vida saludable, la educación emocional, la convivencia y la ayuda entre iguales.

Beatriz Jurado, Vanesa Gallego, Presentación López, Mª Isabel Jurado, Juan R. Urbano y Ana Isabel Aguilar, profesionales del Gabinete de Convivencia e Igualdad y del Equipo de Bienestar Emocional de Educación. / CÓRDOBA

A estas actuaciones se suma el seguimiento individualizado y la acción tutorial, añaden estas fuentes de la Junta. "Los profesionales de orientación tienen un papel fundamental, asesorando al profesorado, a los equipos docentes y a las familias sobre factores de riesgo y protección, señales de alerta, pautas de actuación y medidas educativas que favorezcan el bienestar del alumnado. Esta labor se complementa con la coordinación y colaboración con profesionales del ámbito sanitario y otros agentes especializados", detallan.

La detección del problema puede partir de cualquier profesional del centro

Además, los centros cuentan con el asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa para la aplicación del protocolo, precisa la Delegación de Educación. Estas fuentes recalcan que la detección del problema puede partir de cualquier profesional que trabaje en el centro educativo y la información, igualmente, puede proceder de un miembro del equipo docente, el tutor o tutora, la familia, orientación, la coordinación de bienestar y protección, personal no docente, el propio alumno o alumna o un compañero o compañera.

Por ello, una estrategia fundamental, destaca la Delegación de Educación, es aprender a identificar señales de alarma y factores de riesgo que puedan aconsejar la intervención y, cuando corresponda, la activación del protocolo. La coordinación entre profesionales constituye también una estrategia preventiva fundamental, así como la detección de posibles casos en momentos claves, como son la acogida de nuevo alumnado, los procesos de tránsito entre etapas y los cambios significativos en la trayectoria educativa. La prevención de estas situaciones debe hacerse a cualquier edad, pero, en cuanto a la intervención y detección, la Junta apunta a que «hay que estar especialmente atentos al tercer ciclo de Primaria, cuando se producen determinados cambios emocionales, sociales y evolutivos y, sobre todo, a la adolescencia».

Pintada sobre el suicidio. / CÓRDOBA

Mayor conciencia sobre este tipo de problemas

La Junta aclara que otro aspecto importante es que los centros educativos no determinan por sí mismos el nivel de riesgo suicida, sino que el protocolo establece que esa estimación corresponde a especialistas del ámbito sanitario. El centro educativo realiza una valoración inicial que permite adoptar medidas de protección, acompañamiento y coordinación y, cuando procede, facilita la derivación del caso al ámbito sanitario.

Sobre la mayor incidencia de estos casos, la Delegación de Educación incide en que existe una mayor conciencia social sobre los problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia y sobre la necesidad de atenderlos. «Nuestros niños, niñas y adolescentes se enfrentan actualmente a nuevos escenarios de riesgo y vulnerabilidad, relacionados, entre otros aspectos, con las redes sociales, las pantallas, las nuevas formas de relación, la presión social, o la exposición a determinados contenidos. Esto no significa que estos factores sean por sí mismos la causa, pero sí que forman parte de un contexto que puede aumentar la vulnerabilidad", exponen estas fuentes.

La Delegación de Educación recuerda que la comunidad educativa dispone también de un mayor conocimiento sobre la importancia de detectar precozmente las situaciones de sufrimiento y hace referencia a que en los últimos años se han reforzado los recursos y mecanismos de prevención y atención, especialmente a partir del protocolo andaluz de prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones, así como de los programas y recursos de bienestar emocional. "Por tanto, hoy se detectan y se registran situaciones que probablemente anteriormente podían pasar desapercibidas o no llegar a comunicarse», argumentan estas fuentes.

La Delegación de Educación redunda que el hecho de que «se detecten más situaciones significa también que estamos siendo capaces de identificar antes el sufrimiento, activar los recursos disponibles y ofrecer ayuda al alumnado que lo necesita». El protocolo andaluz para estos casos consta de once pasos, que comienza con la detección y comunicación, incluye la adopción de medidas, el traslado a las familias, un plan individualizado de prevención y protección, así como el seguimiento del caso, entre otros aspectos.