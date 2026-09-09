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Elecciones municipales 2027

Adelante Andalucía anunuciará en noviembre su candidato a la alcaldía de Córdoba

La militancia participa activamente en la elaboración de propuestas para la capital cordobesa

Carmen Sánchez y Jordi Vidal, portavoces de Adelante Andalucía en Córdoba y Mariví Serrano (en el centro), diputada en el Parlamento por la provincia de Córdoba.

Carmen Sánchez y Jordi Vidal, portavoces de Adelante Andalucía en Córdoba y Mariví Serrano (en el centro), diputada en el Parlamento por la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado este miércoles que en noviembre se conocerán los candidatos a las alcaldías de la provincia de Córdoba para las próximas elecciones municipales, previstas para el 23 de mayo de 2027. "Estamos preparando el programa, se están formando los equipos y podemos anunciar que nos vamos a presentar con fuerza y mucha ilusión", ha señalado, con el objetivo de "echar a las derechas de los ayuntamientos de la provincia de Córdoba y devolver los barrios a sus vecinos".

García ha realizado este anuncio durante una charla celebrada en Córdoba, en la que se ha reunido en La Espiral Educativa SCA con los portavoces de Córdoba, Carmen Sánchez y Jordi Vidal, y la diputada del Parlamento andaluz Mariví Serrano. Tras abordar los principales retos de la ciudad y la provincia, los militantes han trasladado sus preguntas a los representantes de la formación en un encuentro centrado en la organización y preparación de las elecciones municipales del próximo año.

Reunión celebrada este miércoles en Córdoba, con la presencia de los portavoces provinciales y líder de la formación, José Ignacio García.

Reunión celebrada este miércoles en Córdoba, con la presencia de los portavoces provinciales y líder de la formación, José Ignacio García. / CÓRDOBA

La formación andalucista de izquierdas ha defendido la necesidad de "echar al Partido Popular (PP) del Ayuntamiento de Córdoba" y ha asegurado que esto "solo se va a hacer con un proyecto de una izquierda nueva, fresca y fuerte, que es Adelante Andalucía".

Adelante Andalucía ha explicado que la elección de los candidatos a la Alcaldía de Córdoba y a los ayuntamientos de otros municipios de la provincia se llevará a cabo después de la conferencia municipalista del próximo 10 de octubre. No obstante, la formación ya trabaja en la elaboración de los programas y en la configuración de los equipos que concurrirán a las próximas elecciones municipales.

En este sentido, García ha señalado que "vamos a presentarnos con un equipo fuerte, que conoce la ciudad, que sabe a fondo los problemas que tiene la mayoría de la población en Córdoba y con toda la ilusión y fuerza, porque creemos que hace falta un aire nuevo en el Ayuntamiento de Córdoba".

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El portavoz de la formación ha reiterado además la importancia de la militancia en la construcción y el desarrollo de un proyecto político que se define como andalucista, feminista, ecosocialista y anticapitalista. "Ya llevamos meses en Córdoba recogiendo propuestas y reuniéndonos con colectivos y vecinos, planteando cuáles son las formas para que la ciudad vuelva a ser un espacio habitable, donde la vivienda no sea un lujo, donde los servicios públicos funcionen bien, donde la limpieza no dependa de cada barrio y, en definitiva, donde la ciudad sea un espacio en el que podamos vivir bien", ha concluido García.

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