Las VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad y San Rafael de la Albaida, entre las primeras en sortearse

El Ayuntamiento de Córdoba está modificando las Normas Reguladoras del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida para que el sorteo sea el método de selección de los adjudicatarios de las VPO. El Pleno de la próxima semana aprobará de manera inicial esta importante modificación del reglamento municipal, que debe aprobarse aún de manera definitiva para que entre en vigor.

Vimcorsa aprobará estas nuevas normas, aunque no está construyendo en la actualidad ninguna promoción. Los proyectos que están más avanzados han sufrido sendos reveses en las últimas semanas. Aún así, las primeras viviendas protegidas que podrían adjudicarse por sorteo en Vimcorsa podrían ser las 60 viviendas que están previstas en el Campo de la Verdad y en San Rafael de la Albaida con una inversión conjunta próxima a 8,5 millones de euros.

Sin embargo, estos dos proyectos han sufrido problemas administrativos y las previsiones iniciales de comenzar ambas obras en 2026 y terminarlas en 2027 están ahora comprometidas.

Zona en la que se construirán las 30 VPO de Vimcorsa. / Ramón Azañón

Licitaciones desiertas o con errores

En el caso de las 30 viviendas del Campo de la Verdad, la licitación quedó desierta tras renunciar la única constructora que se había presentado por el aumento de costes. Ahora, Vimcorsa tendrá que revisar los precios del proyecto y volver a licitar los pliegos.

En el caso de las otras 30 viviendas de San Rafael de la Albaida, la licitación ha quedado frenada por las deficiencias en el pliego de contratación. Vimcorsa tiene pendiente corregirlo y llevarlo de nuevo a su consejo de administración este mismo mes de septiembre.

Imagen de una promoción de Vimcorsa en Huerta de Santa Isabel. / CÓRDOBA

Fátima y Huerta de Santa Isabel

Además de estas promociones, los presupuestos de Vimcorsa recogían para 2026 inversión para otras 84 VPO que se construirán en los terrenos de la antigua cárcel de Fátima. Sin embargo, en este caso el Ayuntamiento tiene que esperar a que el Gobierno central urbanice los terrenos para ponerse manos a la obra.

A esas, se tienen que sumar otras 615 VPO proyectadas por Vimcorsa en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, que ya se está urbanizando. Estas se repartirán en tres promociones distintas: dos de 231 pisos cada una y una más de 153. La urbanización de este nuevo barrio está prevista que acabe en 2027 e incluirá la construcción de más de 3.600 viviendas de protección oficial.