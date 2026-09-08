La Velá de la Fuensanta se despide de Córdoba con los niños y el salmorejo como protagonistas

Si no existiera la Velá, habría que inventarla. Es la sensación que invade a cualquiera que haya respirado el ambiente vivido en la Fuensanta desde el pasado 4 de septiembre, cuando los niños comenzaron a hacer sonar las campanitas y el párroco del barrio, Ignacio Juan Sierra Quirós, pronunció el pregón para inaugurar oficialmente la considerada por muchos como segunda Feria de Córdoba. Los que andan este martes dando vueltas por los alrededores del Pocito y del santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta coinciden en que estos cinco días “han pasado volando”, aunque han aprovechado "muy bien el tiempo a pesar del tremendo calor".

Los niños son quizá menos conscientes de ello y no paran de saltar, reír y disfrutar; hoy es su día, el día grande del barrio, por eso, acompañados de padres y abuelos, llenan los "cacharritos” de la avenida de la Fuensanta horas antes de la vuelta al cole. En este último día, en el que los precios son más bajos, los caballitos, los patitos y los coches de choque han sido las atracciones más demandadas.

David y Sara nunca se pierden el último día de la Velá y, mientras esperaban al pequeño David bajar de la colchoneta, confesaban que lo estaban pasando “muy bien”. Sin embargo, padre y madre señalaban en que “un pequeño toldito no vendría mal por esta calle, al menos para los niños mientras esperan para montarse en las atracciones”. Con David y Sara coincidían dos abuelos que ayudaban a su nieto a ponerse las zapatillas tras bajar de una de las atracciones. “Hace mucho calor pero hay que traer a los chiquillos. Hoy al menos se ven las hojas moverse, ayer fue tremendo, pero aquí estamos”, señalaban.

La Velá de la Fuensanta de Córdoba llega a su fin / Manuel Murillo

Justo detrás, donde niños y niñas no paraban de saltar, los caballitos no dejaban de dar vueltas, aunque, eso sí, a la sombra. Esperando juntos a sus hijos a que la atracción comenzara, estaba una de las personas que “nunca se pierde la Velá”, el tenista paralímpico Cisco García. El cordobés mostraba su asombro ante “la gran cantidad de gente que hay en la Velá a pesar del tremendo calor que hace, no he podido venir antes pero hay muchísima gente”.

Pero la diversión para los más pequeños no quedó ahí. Los Niños del Pocito hacían reír y brincar a los más pequeños en una jornada en la que no faltan las actuaciones de los grupos musicales Sinergia y Gabbana.

"El salmorejo ha volado"

Los huevos y las sardinas gustan, y mucho. Cordobeses y cordobesas soportan el calor y los agotan todos los años en la Velá, pero… ¿Hay algo más cordobés que un salmorejo? ¿Hay algo más de la Velá que la salmorejá? Las respuestas pueden encontrarse en la media hora que han durado las casi 1.200 raciones de salmorejo fabricadas con más de 60 kilos de tomates. "El salmorejo ha volado", comentaba una niña a sus padres cuando desde la prohermandad de la Bondad, encargada de servir la tradicional salmorejá con la colaboración de la AAVV San José Obrero, le comunicó que ya no quedaba más.

El hermano mayor de la prohermandad de la Bondad, Rafael Leiva, no podía ocultar su satisfacción porque este año se ha demostrado que a “la gente le gusta salir a pesar del calor, los chicos de la barra me dicen que este año ha habido bastante más gente consumiendo”.

Todo el mundo coincide este martes en dos cosas: que este año hay más gente en La Velá y que el salmorejo estaba "buenísimo". Así se referían a él las hermanas Jiménez Cañete, unas de las veteranas que nunca fallan en la Velá. Las tres hermanas, Antonia, Rosa y Josefina, que ya habían acabado con su salmorejo, admitían que "solo hemos podido venir hoy", ya que el calor y la edad les "habían echado un poco para atrás". Pero miraban "con esperanza" a su alrededor en la plaza del Pocito, donde "se está recuperando el afán por esta tradición. Este año se está viviendo mucho la feria. Hay mucha gente joven".