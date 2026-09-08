Comienza la cuenta atrás para la vuelta al cole en Córdoba. El nuevo curso comenzará el próximo jueves para 59.212 alumnos de Infantil Primaria y Educación Especial. Los profesores esperan el inicio de las clases con la "incertidumbre" ante la cobertura de las bajas y la petición de la reducción de las ratios. En otro orden de cosas, Córdoba está hoy de fiesta por el día de la copatrona de la ciudad, la Virgen de la Fuensanta, que ha congregado a multitud de fieles en su santuario en una misa que ha contado con la presencia de autoridades y devotos de la Virgen. Por otra parte, la Velá que se celebra en honor a la Fuensanta ha celebrado uno de sus días grandes (y el último) con los más pequeños como protagonistas y la tradicional salmorejá. Las camapanitas han sonado por última vez en un día de ambiente festivo y tradición.

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