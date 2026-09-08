La actualidad del martes 8 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El aumento de la edad para adquirir una vivienda en Córdoba, la tercera derrota del Córdoba CF en la temporada y la procesión de La Fuensanta hasta su santuario abren la crónica del día
Comprar una vivienda en Córdoba es algo que ocurre cada vez en edades más avanzadas. La edad de quien compra una vivienda en Córdoba aumenta en una década y pasa de los 39 a los 45 años. De hecho, solo el 12% de las personas que adquirieron un inmueble el año pasado eran menores de 31 años. Por otra parte, el Córdoba CF sufrió anoche su tercera derrota en lo que va de temporada (cuatro partidos) tras un recital de desconexiones defensivas, falta de solidez y mucho descontrol en la Nova Creu Alta. Y en otro orden de cosas, la capital cordobesa está hoy de celebración por el día de La Fuensanta. La Virgen regresó anoche a su santuario en una fervorosa procesión desde la Catedral. El barrio celebra hoy la última jornada de su tradicional Velá con la misa, la Salmorejá y el Día del Niño como fin de Fiesta.
- La edad de quien se compra una vivienda en Córdoba sube un 12% en una década y pasa de 39 a 45 años
- El Córdoba CF, víctima y verdugo de su propio caos ante el Sabadell
- Regreso triunfal de la Virgen de la Fuensanta a su santuario
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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Provincia
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- La Fiesta del Queso de Zuheros ofrecerá más de 60 variedades en 23 estands del 17 al 20 de septiembre
Andalucía
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Sucesos
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
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- Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
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