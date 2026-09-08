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La actualidad del martes 8 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El aumento de la edad para adquirir una vivienda en Córdoba, la tercera derrota del Córdoba CF en la temporada y la procesión de La Fuensanta hasta su santuario abren la crónica del día

Una imagen del Sabadell-Córdoba CF, ayer.

Una imagen del Sabadell-Córdoba CF, ayer. / Lof

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Comprar una vivienda en Córdoba es algo que ocurre cada vez en edades más avanzadas. La edad de quien compra una vivienda en Córdoba aumenta en una década y pasa de los 39 a los 45 años. De hecho, solo el 12% de las personas que adquirieron un inmueble el año pasado eran menores de 31 años. Por otra parte, el Córdoba CF sufrió anoche su tercera derrota en lo que va de temporada (cuatro partidos) tras un recital de desconexiones defensivas, falta de solidez y mucho descontrol en la Nova Creu Alta. Y en otro orden de cosas, la capital cordobesa está hoy de celebración por el día de La Fuensanta. La Virgen regresó anoche a su santuario en una fervorosa procesión desde la Catedral. El barrio celebra hoy la última jornada de su tradicional Velá con la misa, la Salmorejá y el Día del Niño como fin de Fiesta.

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