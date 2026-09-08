Comprar una vivienda en Córdoba es algo que ocurre cada vez en edades más avanzadas. La edad de quien compra una vivienda en Córdoba aumenta en una década y pasa de los 39 a los 45 años. De hecho, solo el 12% de las personas que adquirieron un inmueble el año pasado eran menores de 31 años. Por otra parte, el Córdoba CF sufrió anoche su tercera derrota en lo que va de temporada (cuatro partidos) tras un recital de desconexiones defensivas, falta de solidez y mucho descontrol en la Nova Creu Alta. Y en otro orden de cosas, la capital cordobesa está hoy de celebración por el día de La Fuensanta. La Virgen regresó anoche a su santuario en una fervorosa procesión desde la Catedral. El barrio celebra hoy la última jornada de su tradicional Velá con la misa, la Salmorejá y el Día del Niño como fin de Fiesta.

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