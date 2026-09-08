Un total de 32 centros educativos de Córdoba afrontan obras de mejora por más de 7 millones este curso

Más de 12.000 estudiantes de Córdoba estudiarán este curso en centros que están siendo ampliados, reformados o mejorados. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación sobre la planificación educativa para el curso 2026-2027, un total de 32 centros educativos públicos de Córdoba serán objeto de actuaciones en sus infraestructuras, con una inversión conjunta que supera los 7 millones de euros.

En total, se contabilizan 34 actuaciones, entre las ya finalizadas y aquellas cuya terminación está prevista antes de que concluya este año. Las intervenciones permitirán ampliar espacios y mejorar las instalaciones utilizadas diariamente por alrededor de 12.000 alumnos y alumnas de la capital y distintos municipios de la provincia.

Ampliaciones en centros de Córdoba y Peñarroya-Pueblonuevo

Entre las actuaciones actualmente en construcción se encuentran, en Córdoba capital, las ampliaciones de los IES Grupo Cántico y Gran Capitán, así como la del CEIP Alcalde Jiménez Ruiz.

Imagen de archivo del IES Grupo Cántico. / CÓRDOBA

También continúan las obras en el IES Alto Guadiato de Peñarroya-Pueblonuevo, una actuación cofinanciada mediante el Fondo de Transición Justa (FTJ).

A estas intervenciones se suman otras 30 obras de reforma en centros educativos de la provincia de Córdoba, que ya han finalizado o cuya terminación está prevista antes del cierre de 2026.

Nuevas titulaciones de FP, música e idiomas

Por otro lado, el curso 2026/27 incorpora además novedades en la oferta educativa de Córdoba. Entre ellas destaca la creación de un nuevo itinerario de Interpretación Musical dentro de las Enseñanzas Artísticas Superiores de la ESAD Miguel Salcedo Hierro, en Córdoba capital.

En la provincia también se amplían las enseñanzas musicales con la autorización de la especialidad de flauta travesera en el Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra.

Imagen de archivo de la Escuela de Arte Dramático. / VÍCTOR CASTRO

Formación Profesional

La Formación Profesional en Córdoba suma, por su parte, 14 nuevas autorizaciones. Entre las más destacadas se encuentra el Grado Superior de Automoción en el IES Emilio Canalejo Olmeda de Montilla.

También se incorpora una opción especialmente dirigida a personas adultas: el Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil, que podrá cursarse en modalidad virtual a través del IES Galileo Galilei de Córdoba.

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La oferta de idiomas también crece. La Escuela Oficial de Idiomas Corduba, en la capital, ofrecerá durante este curso el Nivel Avanzado C1 de Italiano en modalidad presencial.