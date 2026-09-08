SPG, el gigante cordobés de los envases: 2.000 millones de unidades al año y 200 millones en ventas

Sus productos están en nuestras manos aunque no sepamos quién los fabrica. Hablamos, entre otros, de los films para envasar para alimentos, las tapas para bandejas, las bolsas de posición vertical en las que cada vez más se venden alimentos para humanos o para mascotas, así como artículos de higiene o de limpieza. La empresa SPG, de Córdoba, es uno de los líderes industriales invisibles. Trabaja para grandes corporaciones europeas que los usan con el fin de comercializar su mercancía con marca a los consumidores. Ya ha alcanzado cifras anuales de 2.000 millones de envases fabricados, y 200 millones de euros en ventas.

Entre los modelos de envases cuya fabricación más están incrementando, en la estrategia general de potencial la sostenibilidad medioambiental, destaca el denominado stand up, tipo de bolsa con una base que permite colocarlo en vertical en cualquier estante. "Está sustituyendo de modo creciente al uso de latas y de vidrios. Es muy versátil y de ese tipo ya hacemos 200 millones de envases al año", indica Francisco Bernal Cortés, consejero delegado de SPG.

Trabaja para grandes corporaciones europeas que los usan con el fin de comercializar su mercancía con marca a los consumidores. Ya ha alcanzado cifras anuales de 2.000 millones de envases fabricados, y 200 millones de euros en ventas

SPG tiene sus fábricas en Villarubia, pedanía de la capital cordobesa, y en Espiel. Además, también en Arras (Francia), donde en 2009 adquirió una factoría a la multinacional que deseaba desprenderse de ella; y en Vic (Barcelona), donde en 2024 adquirió la mayoría del accionariado de Rotor Print, también empresa del sector envases. En total, la plantilla de SPG asciende actualmente a 900 trabajadores, de los que 600 están en la provincia de Córdoba, 150 en Vic y 150 en Arras. Los productos que elaboran llegan a países tan variados como Suecia y Argelia.

SPG no solo destaca en capacidad industrial y de innovación. Fue la primera empresa andaluza que consiguió la certificación EFR (empresa familiarmente responsable), lo que objetiva altos estándares para favorecer entre sus trabajadores la conciliación laboral y familiar, así como la retribución y otros indicadores de bienestar.

Francisco Bernal Cortés, de 44 años de edad, asegura que "el gran impulso de crecimiento de una empresa familiar como la nuestra lo aportan los trabajadores. Proponiendo mejoras, señalando nuevas oportunidades. Quienes somos accionistas y la gestionamos tenemos muy claro que en una empresa es fundamental el compromiso de cuidar a sus trabajadores".

Las bolsas de la abuela Josefina

Los antecedentes de esta empresa también tienen raigambre familiar. "Mi abuelo, Francisco Bernal Hidalgo, tenía una imprenta y una papelería, conocía el negocio de la impresión, por ejemplo para hacer folletos. Y además tenía una máquina pequeña para imprimir en bolsas de plástico. Mi abuela, Josefina Mármol, empezó a imprimir esas bolsas para las panaderías del barrio, y para un convento que hacía dulces".

Trabajadores del área de calidad de SPG, en el laboratorio de calidad de la factoría de esta empresa en Espiel (Córdoba), analizando los films que producen para envasar alimentos / SPG

Al respecto, añade que "cuando mi padre, Francisco Bernal Mármol, y mi tío, José Luis Bernal Mármol, que había estudiado fuera de Córdoba, vuelven a la ciudad, para en teoría ocuparse del negocio familiar, que era la imprenta, se dan cuenta de que lo que realmente iba bien era lo que hacía mi abuela. Y se implicaron para vertebrarlo y desarrollarlo".

SPG, fundada en 1985, vivió un gran salto en su crecimiento cuando en 2002 se mudó a Villarubia para ganar espacio, y además construyeron la factoría de Espiel. Todo ello se sustentó en una ampliación de capital con la que Cajasur respaldaba a la empresa y adquiría el 20%. En 2014, cuando la crisis de las cajas también se llevó por delante a la que gestionaba el Obispado cordobés, la familia Bernal recompró ese 20% del accionariado.

24.000 toneladas de botellas de agua trituradas

Sus dos materias primas principales son, por un lado, rollos de plástico ya fabricados, transparentes, sin impresión, que adquieren en Europa o en Asia (Japón, India); y, por otro, la granza, conjunto de bolitas a partir de derivados del petróleo, que le compran a grandes petroquímicas. "Con la granza fabricamos materiales más técnicos, que tienen más cualidades para proteger el alimento".

SPG compra materia a empresas recicladoras. Por ejemplo, al año adquiere 24.000 toneladas de botellas de agua recicladas, para un film rígido que hacen para bandejas. "Nos llegan las botellas trituradas, limpias, sin elementos contaminantes. Ese trabajo lo hacen las empresas recicladoras", explica Francisco Bernal Cortés.

El gran desafío del sector plástico es la gestión de los residuos, y desarrollar productos que sean más fácilmente reciclables Francisco Bernal Cortés — Consejero delegado de SPG

Tienen en marcha 12 proyectos de investigación y desarrollo. "Estamos creando materiales que compiten con los ideados por grandes grupos industriales. El gran desafío del sector plástico es la gestión de los residuos, y desarrollar productos que sean más fácilmente reciclables. En eso estamos consiguiendo muchos logros. La mayoría de los films que usamos ya tienen un material sustitutivo, con incorporación creciente de reciclado, con reducción de emisiones de CO2 en su producción, o materiales que aportan más facilidad para la reciclabilidad final".

Subida de precios del 100% en menos de una semana

Las consecuencias directas e indirectas del conflicto entre Israel y Estados Unidos con Irán, incluyendo el bloqueo del Estrecho de Ormuz, en todo lo concerniente a la producción y distribución de petróleo y gas, afecta de modo impactante en empresas como SPG. "En menos de una semana, materias primas que necesitamos sufrieron una subida de precios de más de un 100%. Fue tan brutal, en tan pocos días para asumirla, que ha sufrido mucho toda la cadena de valor entre fabricantes, distribuidores y vendedores, y también ha impactado en la inflación que padece el consumidor final en muchos productos que compra en tiendas y supermercados".

Francisco Bernal Cortés enfatiza que "llevamos una larga etapa en la que estas sorpresas cada vez más forman parte de lo normal. Nos hemos habituado a que ninguna previsión sea vinculante. Nosotros hacemos un presupuesto anual, y calculamos inversiones. Pero cuando surge un 'temporal' bélico como el actual alrededor del Estrecho de Ormuz, nos olvidamos de las previsiones y vamos a diario viendo cómo lo capeamos".

Francisco Bernal Cortés está al frente de SPG, la primera andaluza que logró el certificado de empresa familiarmente responsable. / SPG

"Una de las claves de nuestro éxito es la innovación continua, e invertir para ello arriesgando pero con prudencia, no de modo temerario. No nos endeudamos mucho, no hacemos grandes locuras estratégicas, y ante estos vaivenes nos reponemos bien".

Nueva norma europea sobre envases y residuos

El pasado 12 de agosto entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR son sus siglas en inglés), que es de interés general para toda la ciudadanía. Nos resume alguna de sus claves el consejero delegado de SPG: "La normativa obliga a todos los países de la Unión Europea a una armonización de la reducción de residuos. Hasta ahora, se estaba interpretando en modo diferente. Obliga, con varios hitos, en 2026, 2028, 2030, a que se reduzca el residuo en los materiales de base reciclable. Y empieza a sentar las bases sobre qué es reciclable, o qué puede ser contenido reciclable".

"Ahora se fija que todos los materiales de un solo uso que se pongan en el mercado deban ser reciclables en el año 2030. Eso nos obliga a empresas como la nuestra a proponer soluciones, y a los clientes les obliga a elegir la que más les interese a tenor de sus necesidades".

También va a cambiar el etiquetado de los productos que se venden a los consumidores. "Entre otros cambios, se tiene que indicar a qué contenedor de basura hay que meter cada tipo de componente del envase. En algunos productos con tapón, en el etiquetado aparecerá que el tapón ha de depositarse en un contenedor, y el resto del envase en otro contenedor".

El departamento de investigación, desarrollo e innovación de SPG está recibiendo gran cantidad de peticiones de asesoramiento por parte de las empresas a las que les producen los envases. Asumiendo con naturalidad funciones de consultoría, con reuniones mensuales para informarles, y también orientándoles mediante webinarios online.

Los hermanos Francisco Bernal Mármol y José Luis Bernal Mármol, fundadores de SPG, en el acto de homenaje durante el 40 aniversario de la empresa. En la imagen, flanqueados por César Bernal y David Bernal. / SPG

Francisco Bernal Cortés es consciente, por sus contactos con muchas empresas, "que hay mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, y los clientes valoran especialmente que un proveedor como nosotros sea capaz de asesorarles muy bien. Porque, además, este reglamento europeo establece multas elevadas a quien informe de modo engañoso en las etiquetas de los envases que compra el consumidor sobre las cifras de reciclaje o de eliminación de residuos. Las multas pueden llegar hasta el 4% de la facturación de la empresa sancionada".

"La nueva normativa insiste en que cualquier cosa has de ser capaz de demostrarla, mediante certificaciones externas con laboratorios o mediante justificaciones propias. En SPG estamos acostumbrados, nuestro equipo tiene que estar al día en muchas cuestiones técnicas, porque cada nuevo producto que sacamos lleva un prolijo proceso de homologación, que, por ejemplo, incluye probar la vida útil de un producto con estándares de seguridad y salubridad".

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Perspectivas de futuro

SPG en 2025 aumentó también la plantilla para incorporar agentes comerciales en países donde tiene poca presencia: Polonia, Italia, Alemania. A pesar de las fuertes tensiones inflacionistas por conflictos geopolíticos, es optimista sobre su futuro como empresa porque forma parte de un sector en permanente auge al compás de la globalización del comercio. "El packaging será cada vez más sostenible. Cada vez se come más de conveniencia que de puchero. El mercado de alimentación ecológica también se está sofisticando mucho en sus envases. Y otros sectores viven un crecimiento fortísimo, como el de alimentación animal, o el de la suplementación nutricional, y ambos demandan mucha cualidad en el envase. Por todo ello, seguimos teniendo las mismas ganas de crecer, y de ampliar nuestro número de fábricas".

Fuente: El Correo de Andalucía